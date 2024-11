Bărbat arestat preventiv în urma unor PERCHEZIȚII în comuna Vințu de Jos: A pus în circulație mai multe bancnote contrafăcute de 100 și 200 de euro

Un bărbat a fost arestat preventiv în urma unor PERCHEZIȚII efectuate în comuna Vințu de Jos. Acesta ar fi pus în circulație mai multe bancnote contrafăcute de 100 și 200 de euro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 05.11.2024, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat un număr de 4 percheziţii domiciliare pe raza comunei Vințu de Jos într-o cauză penală în care se efectuează cercetări raportat la comiterea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din C. pen. și punerea în circulație de valori falsificate, prev. de art. 313 alin. 1 din C. pen. rap. la 316 din C.pen.

Din cercetări a rezultat că, în cursul lunilor iulie și august, anul 2024, sub pretextul achiziționării de produse alimentare și băuturi alcoolice și sub pretextul realizării unui schimb valutar în condiții avantajoase, o persoană de sex masculin a reușit să pună în circulație mai multe bancnote contrafăcute în cupiură de 100 și 200 de euro.

Față de persoana în cauză a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale, dobândind calitatea de inculpat și s-a formulat propunere de luare a măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

