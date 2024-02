Banii principalul motiv de ceartă în cuplu pentru circa 78% dintre români

Aproximativ 78% dintre români susţin că disensiunile legate de bani şi situaţia financiară reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive de ceartă în cuplu, iar 53% dintre ei consideră că educaţia financiară poate consolida o relaţie, arată un studiu realizat de Unlock Market Research, la iniţiativa BCR.

În plus, planificarea banilor pentru situaţii neprevăzute este cea mai presantă dorinţă pentru 65% dintre respondenţi.

Studiul Unlock vine în contextul în care BCR a anunţat de curând depăşirea pragului de 1 milion de români educaţi financiar prin programele sale Şcoala de Bani şi Financial Coach.

„Atingerea acestei borne reprezintă punctul de plecare pentru o explorare mai amănunţită a relaţiei românilor cu banii, cu o atenţie specială acordată cuplurilor – o componentă majoră a acestui milion de români”, se menţionează în comunicat.

Prin analiza Unlock, BCR îşi propune să înţeleagă mai bine deciziile financiare ale românilor, explorând contexte relevante, precum Ziua Îndrăgostiţilor, pentru a capta dinamica financiară a celor care sunt într-o relaţie sau căsătoriţi.

„Atingerea pragului de 1 milion de români care au ales programele de educaţie financiară ale BCR nu este un punct de sosire, ci unul de plecare. Azi, după 8 ani de eforturi intense în această direcţie, putem spune că 1 milion de români construiesc cu încredere în viaţa lor, pentru atingerea obiectivelor şi visurilor lor, iar relaţia lor cu banii s-a schimbat în mai bine. Este în egală măsură un motiv de mândrie pentru noi, pentru că am arătat că o bancă poate avea un impact pozitiv real la nivelul societăţii.

Nu ne oprim aici. Aşa cum noi putem contribui la educaţia financiară, tot aşa şi noi vrem să învăţăm cât mai multe de la oamenii cu care purtăm zilnic dialoguri financiare sincere. De aceea, pentru că suntem şi în această perioadă care celebrează prietenia şi dragostea, am ales să aflăm mai multe despre comportamentul financiar al cuplurilor, să înţelegem mai bine cum partenerii iau decizii financiare împreună, ce provocări întâmpină şi, mai ales, cum putem sprijini construirea unei fundaţii financiare solide în cadrul familiilor.

Învăţând şi noi de la comunităţile diverse din care facem parte, ne inspiră să mergem mai departe, să construim o Românie inteligentă financiar, în care visurile devin realităţi. Pentru că nu vorbim despre un final de misiune, ci mereu despre cum putem merge înainte fără frică de neprevăzut”, a afirmat Dana Dima, vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking la BCR.

Potrivit studiului Unlock, atunci când vine vorba despre economisire, 74% dintre cupluri declară că pun bani deoparte, iar peste jumătate dintre ele folosesc un produs bancar de economisire, cum ar fi conturi de economii sau depozite.

Totodată, 66% dintre cupluri evidenţiază fondul de urgenţă ca fiind principala lor prioritate în ceea ce priveşte economiile, 37% aleg să păstreze banii într-un cont curent sau normal, iar 19% preferă să păstreze încă banii în formă cash.

În ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor financiare dificile, 65% dintre cupluri afirmă că s-au adaptat şi au gestionat împreună schimbările financiare, evidenţiind o abordare colaborativă în faţa provocărilor.

Cu toate acestea, 13% au recunoscut că aceste schimbări au creat tensiuni şi dispute, subliniind importanţa unui fond de urgenţă şi a planificării financiare.

„A fost o provocare şi o oportunitate pentru noi să aducem sub lupă viaţa de cuplu şi banii în România. Nu am fost surprinşi să descoperim că banii pot fi un factor de tensiune în relaţiile de cuplu, însă am remarcat deschiderea tot mai mare a românilor către educaţie financiară pentru consolidarea relaţiei. În acelaşi timp, am observat diferenţe semnificative între cuplurile analizate, iar aici este un element care ne-a surprins plăcut şi ne oferă optimism: cu cât cuplurile sunt mai tinere, mai educate şi mai profesionalizate, cu atât şi partenerii sunt mai deschişi către progres, mai independenţi financiar, punând mai degrabă bazele unui parteneriat cu drepturi egale. Iar acest lucru este esenţial în reducerea conflictelor şi stimularea unor discuţii echilibrate despre bani”, susţine Adina Vlad, sociolog şi fondator Unlock Market Research.

Potrivit acesteia, majoritatea cuplurilor clasice, cu venituri comune sau dependente de un singur partener, se confruntă cu vulnerabilităţi financiare, corelându-se cu niveluri mai scăzute de educaţie şi venituri.

„În ansamblu, studiul surprinde o serie de progrese evidente în ceea ce priveşte educaţia financiară la nivel de cuplu, ceea ce ne bucură să observăm, însă reliefează şi o serie de comportamente perimate, care evidenţiază nevoia de a sprijini aceste comunităţi în dezvoltarea unei mai bune înţelegeri şi gestionări a resurselor financiare comune”, a adăugat Adina Vlad.

Studiul mai arată că 80% dintre cupluri declară că îşi pun veniturile la comun şi gestionează bugetul familiei printr-o discuţie comună, ceea ce denotă un nivel ridicat de transparenţă şi colaborare în relaţii, însă expunerea la educaţie financiară este încă moderată, cu 46% dintre respondenţi care caută periodic informaţii financiare. În plus, o treime dintre cei intervievaţi (36%) au ascuns informaţii despre bani faţă de parteneri, ceea ce poate duce la neînţelegeri şi tensiuni.

Studiul mai arată că siguranţa financiară se află pe locul 4 în lista de priorităţi atunci când oamenii planifică întemeierea unei familii, iar una din două persoane intervievate susţine că bărbatul trebuie să plătească la prima întâlnire.

„Doar 1 din 5 români mai consideră zestrea ca fiind relevantă în relaţia lor. Cel mai important argument pentru zestre rămân proprietăţile (casă, terenuri, pământ). De regulă, bărbatul câştigă mai mult, dar utilităţile şi vacanţele sunt plătite în mod egal. Deşi clară tendinţa de a cheltui în mod egal bani pe hobby-uri şi dorinţe personale, încă se păstrează percepţia cum că femeile cheltuiesc mai mult pe dorinţe personale (31%) şi bărbaţii mai mult pe hobby-uri (25%)”, mai arată cercetarea.

Conform studiului, datoriile apropie cuplurile. Astfel, majoritatea spune că ele trebuie gestionate împreună (66%), iar deciziile de investiţii riscante se iau mai degrabă împreună (58%).

Cercetarea Unlock Market Research a fost realizată în luna ianuarie 2024, folosind metoda CAWI, pe un eşantion de 600 de persoane cu vârsta de peste 20 de ani, căsătoriţi sau într-o relaţie şi locuiesc cu partenerul. Datele din acest studiu pot fi redate exclusiv cu citarea sursei: studiu Unlock Market Research la iniţiativa BCR.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe. BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 319 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 54% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).

