Bani pentru manifestările de 1 decembrie 2023, de la Alba Iulia, solicitați de Primăria Alba Iulia și Consiliul Județean Alba...

O tânără din Alba, trăiește la propriu visul american: Dintr-un orășel din județ, la director general în Miami și pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes

Simona Mureșan, o tânără originară din Cugir, județul Alba, a renunțat în urmă cu 14 ani la traiul de pe plaiurile mioritice, alegând să își ducă la îndeplinire visul american, unde altundeva dacă nu chiar în Miami, unul dintre cele mai frumoase orașe din SUA.

Simona a absolvit Colegiul National „David Prodan” din Cugir, profilul Economic, în anul 2003 și Facultatea de Științe Economice din Timișoara în anul 2009, cu un master în „Finanțe și strategii financiare ale companiilor”. ”Au fost 6 ani frumoși, am trăit anii studenției din plin și am legat prietenii care durează și în ziua de azi”, povestește cugireanca.

Anul acesta, la 20 de ani de la terminarea liceului, Simona s-a întors acasă, la Cugir, unde a sărbătorit alături de foștii colegi: „A fost o reuniune atât de frumoasă, intensă aș putea spune chiar, și cu multe lacrimi de fericire, fericirea de a-mi revedea colegii și profesorii, dorul pentru toată lumea, inclusiv doamna dirigintă Letiția Sârbu, de a-i strânge în brațe și a depăna amintiri. Iar petrecerea a fost pe măsură, a fost o distracție de neuitat”, spune tânăra.

În America a plecat în anul 2009, fără a avea un plan anume. Era „tinerică și neliniștită” și a luat viața așa cum a venit: „Au fost foarte multe încercări la început de drum, multe «necunoscute» de care mă loveam și pe care trebuia să le rezolv eu. Am vrut chiar să mă întorc acasă, la un moment dat, pe la începutul drumului, însă nu aveam bani suficienți”, își amintește Simona.

Cu toate că începutul a fost foarte greu, tânăra nu s-a dat bătută, iar ambiția combinată cu multă muncă și perseverență au dat roade: „Cred că dacă nu aveam acele încercări grele, nu eram unde sunt astăzi. Și sunt recunoscătoare pentru tot, cu bine și mai puțin bine. Am devenit mai puternică și mai cumpătată”, mai spune tânăra.

În scurt timp, Simona s-a bucurat de o ascensiune profesională de invidiat, iar cariera sa în Finanțe a început să ia contur: „Mi-am dat silința în tot, eram genul de persoană care cerea șefilor mai multă muncă și responsabilitate, îmi plăcea să rezolv problemele companiilor, să mă implic și să le demonstrez că se poate. Nu doar lor, ci și mie însămi”.

Momentan, Simona locuiește și muncește în Miami, Florida: „La ocean! Mereu am fugit de frig și ger, chiar și aici mereu mă plâng de frig și aici mă refer la aerul condiționat din absolut toate centrele comerciale, din apartamentul în care locuiesc, de la birou. Aici nu se poate fără, dar eu în continuare mă plâng. Și mă întreabă toată lumea «Simona, where are you from again?», în glumă bineînțeles. Ironia sorții!”, povestește cugireanca râzând.

Drumul Simonei nu a fost cel mai ușor, dar după cum chiar ea spune, nu și-a pus niciodată problema să renunțe, fiind genul care, atunci când i se închide o ușă, intră pe geam. Drept dovadă, deși profesează într-o industrie, o lume a bărbaților, cea de dezvoltatori de proprietăți imobiliare, tânăra plecată dintr-un orășel din inima Transilvaniei, este acum director general al companiei H&M Development LLC, care activează mult în Miami, dar și în împrejurimi, în toată Florida, de fapt: „Nu este ușor să vină o puștoaică din România, să le dea ordine bărbaților de aici și să monitorizeze toate aspectele companiei, dar din poziția mea de acum, cam trebuie să mă asculte toți. Mi se spune «Dracula», sunt strictă și concisă. Dar cred că modalitatea mea de a implementa și superviza totul a dat rezultate, motiv pentru care sunt la această companie de 10 ani”.

Dar realizările româncei nu se opresc aici și în paralel cu cariera în domeniul economic, în anul 2016, a înființat împreună cu partenerul ei de afaceri din Los Angeles, Minh Collins, un festival de film, Hollywood Florida Film Festival, care i-a deschis foarte multe uși. A reușit printre altele să participe și să fie acreditată la Cannes Film Festival, unde a participat de două ori: „Este visul oricărui om din industria filmului (cred eu) să ajungă pe covorul roșu de la Cannes. Experiențele și emoțiile de acolo sunt de nedescris. Prima dată când am pășit pe covorul roșu, în lumina reflectoarelor, m-au copleșit sentimentele și mi-au dat lacrimile. Nu îmi venea să cred că eu, Simona din Cugir, sunt acolo! A fost un vis devenit realitate!”.

De asemenea, Simona Mureșan a primit un premiu și o diplomă prin comunitatea de latini din Miami (America Latină) în anul 2019, „Mujeres Exitosas de Alto Nivel”, o onoare deosebită pentru ea. De curând, femeia a aflat și că Primăria Miami va înmâna un premiu asemănător și că se află pe lista persoanelor care ar putea să fie luate în calcul: ”Aștept mai multe informații, dar este o onoare imensă chiar și să se discute despre mine. Să îmi țineți pumnii, sper să ajung pe lista lor. Înainte cu tupeu!”.

În prezent, tânăra este în focul pregătirilor pentru ediția a 8-a a Festivalului de film, care se va desfășura în perioada 11-18 noiembrie: „Sunt foarte mândră pentru că au fost acceptate câteva filme românești, unul dintre ele fiind de lung metraj, care este programat să apară în cinematografele din România la finalul lunii noiembrie. Noi aici vom avea premiera mondială a acestui film. Se numește «Omul fără linia vieții», produs de Ionel Sporea. Trebuie să îl vedeți în cinematografe! Nu pot spune mai multe momentan pentru că echipa mea lucrează intens aici, dar vă invit să îl vizionați de îndată ce apare și la noi în România”, a transmis Simona.

Cugireanca se consideră o persoană binecuvântată și norocoasă, având dintotdeauna susținerea părinților în absolut toate deciziile pe care le-a luat și fără de care nu crede că ar fi ajuns unde este astăzi. Mai apoi, prietenii săi, atât cei din România, cât și cei din Statele Unite ale Americii: „Mi-a ajutat Dumnezeu să întâlnesc oameni deosebiți aici, am învățat și să elimin ce nu este în concordanță cu principiile mele. Pot spune cu mâna pe inimă că am prieteni adevărați aici, de diferite nații. Anul trecut, în luna mai, am avut un accident cu bicicleta. Cred că dacă nu îi aveam pe acești oameni în viața mea, eram undeva uitată pe un pat de spital. Dar oamenii aceștia dormeau cu mine, îmi găteau, ajutau la curățenie, chiar nu am cuvinte de mulțumire să exprim exact ce simt pentru ei. Și uite că m-am recuperat și sunt ca nouă, am făcut și 5 ore de exerciții medicale pe zi pentru a mă recupera. Am avut cotul drept, brațul rupt și nu puteam să fac nimic”, își amintește femeia.

Simona jonglează acum între cele două job-uri, festivalul de film și echipa de dezvoltatori de imobiliare: „Teoretic, abia am timp să mă hrănesc așa cum trebuie și să dorm. Somnul este foarte important pentru mine, fără 8 ore pe noapte nu exist!”.

Fiind de la o vârstă foarte fragedă jucătoare de șah (a câștigat locul 2 pe țară la o competiție), mereu a fost motivată prin acest sport să nu se lase, să câștige: „Am vrut să demonstrez tuturor și mie că, atunci când îți pui sufletul în tot ceea ce faci, când ești consistent în acțiunile tale și strategic, se poate. Îmi doream să îmi ajut și familia de acasă, atât cât puteam eu”.

În ceea ce privește planurile sale de viitor, Simona mărturisește că trăiește și profită intens de fiecare zi. Iar dacă, până în urmă cu câțiva ani, era convinsă că nu s-ar mai întoarce niciodată în România, acum spune că nu mai este așa de sigură: „Nu se știe niciodată unde te poate duce viața. Am petrecut aproape toată vara în România, anul acesta, cu familia mea și a fost absolut superb! Cred că de sărbători voi fi din nou acasă cu ei!”.