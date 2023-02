Băi sărate într-un sat din Alba cu doar 17 locuitori: Studiul de fezabilitate, pe masa consilierilor județeni

VIDEO| Senatorul Matieș, despre programul pilot de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor din Alba Iulia: „Suntem alături de oameni și ne gândim la oameni”

Senatorul Călin Matieș a venit cu o serie de precizări și detalii referitoare la programul pilot pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din Municipiul Alba Iulia, după dezbaterea privind fondurile europene, susținută de Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

„Programul pilot, cumva, a plecat de la sugestia vârstnicilor din Alba Iulia care, în urma acțiunilor noastre door-to-door, ne-au sugerat că noi, generația 50, 40, 20, am cam uitat să îi mai ajutăm, să îi mai susținem, pentru că, venind după perioada de pandemie când toți am participat, i-am ajutat, le-am făcut cumpărăturile, i-am ajutat să meargă la control, la o analiză.

În momentul acesta toată lumea, și instituțiile statului și noi, am cam uitat de dânșii și atunci cumva fiind în comisia de buget-finanțe, având susținerea colegilor mei din Partidul Social Democrat am zis că pun un amendament să creăm un program pilot, care cumva să genereze, să ajute vârstnicii la domiciliu, în sensul de a le face cumpărături o dată pe săptămână, un call center, o mașină, în mașina respectivă să poată fi urcat un cărucior, o persoană, două, trei, pentru a fi transportate la analize sau controale medicale, și așa mai departe.

Și acești 200.000 de euro, pentru că vorbim despre 200.000 de euro, ceea ce am putut eu să ajut vârstnicii din Alba Iulia, poate fi completat cu altă sumă de către Primăria Alba Iulia și făcut un program mai amplu.

Sperăm că acest program pilot, să își creeze Primăria acest call center, unde pot vârstnicii să sune pentru a solicita ajutor, cumva să venim în sprijin. Ceea ce noi am făcut benevol, am făcut cu inima deschisă în perioada de pandemie, să vină același ajutor și acum pentru că lipsurile, necesitățile lor nu au dispărut odată cu pandemia, au rămas. Nu se pot deplasa, nu au posibilități de a merge cu mașina unde au nevoie și atunci aceste nevoi să le satisfacem noi, societatea, chiar dacă s-a terminat pandemia”, a declarat Călin Matieș, senator al Partidului Social-Democrat, din județul Alba.

Senatorul Călin Matieș a mai transmis că Municipiul Alba Iulia ar putea avea parte de mai multe investiții, în afara proiectului pilot, dat fiind faptul că acesta a reușit să convingă numeroși parlamentari și senatori să cedeze banii alocați pentru alte investiții, pentru a aduce fonduri Municipiului Alba Iulia.

„Cu siguranță vor fi mai multe pentru că banii inițiali au fost 500.000. Eu am reușit să conving și senatorul, pe domnul ministru Dîncu să-mi dea banii dânsului, cei 500.000, pe care îi avea alocați pentru Cluj, să mi dea mie să îi aduc la Alba Iulia, am convins și pe senatorul de Ilfov, pe domnul senator Laurențiu Alfred, să-mi dea banii de al Ilfov să îi aduc la Alba Iulia, am mai reușit încă un parlamentar să îmi dea banii să îi aduc pentru Alba Iulia, de aceea au fost 2 milioane de lei și pentru creșele modulare și pentru redeschiderea școlii din Oarda.

Cu siguranță vor fi alte fonduri, cu siguranță vom aduce alți bani pentru Alba Iulia, chiar dacă noi suntem în opoziție, chiar dacă primarul este de la alt partid, chiar dacă alianța este o alianță PNL-USR, noi suntem întotdeauna cu gândul la oameni, noi, social-democrații ne gândim la oameni și așa cum a spus domnul ministru Budăi suntem alături de oameni și ne gândim la oameni”