Avocat, în cazul copilului ucis de către tată: Polițiștii nu aveau nevoie de acordul proprietarului pentru a forța intrarea în apartament

Specialiștii în drept consideră faptul că polițiștii din Alba Iulia ar fi putut interveni imediat după apelul la 112, în apartamentul în care o fost ucis copilul de un an de către tatăl său, care, ulterior, s-a sinucis.

„Nu, nu aveau nevoie de acordul proprietarului pentru a forța intrarea în apartament, din cel puțin 3 (trei) motive: 1) proprietarul însuși nu poate da buzna peste chiriaș, deci nu își poate transmite acest inexistent drept altuia; 2) CPP; 3) L.217/2003 care permite pătrunderea în caz de violență domestică. Culmea tupeului și nesimțirii e că «garcea» încearcă să se acopere prin comunicatul ăla care se bate cap în cap la fiecare paragraf. Dar, hei, mâine, poimâine, vine pensia specială. Ce mai contează, la o adică, un copil de 1 an, spânzurat, în vreme ce noi încercăm să ne aranjăm convenabil?”, a transmis avocatul Elenina Nicuț.

Situațiile în care un polițist poate intra în locuință sunt prevăzute în Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, document care se aplică din 26 ianuarie 2020.

Actul normativ prevede că un polițist are dreptul să intre în orice mod într-o locuință sau un spațiu delimitat deținut de o persoană sau o firmă, chiar și fără acordul proprietarului/reprezentantului legal, pentru:

a) a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană aflată în pericol;

b) a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană decedată;

c) a prinde autorul unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că acesta se află în acel spațiu;

d) a prinde autorul unor acte de terorism, dacă există indicii că acesta se află în acel spațiu.

Dreptul prevăzut la alin. (2) se exercită inclusiv prin folosirea forței:

a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistență armată sau alte tipuri de violență ori există un pericol cu privire la distrugerea probelor;

b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările polițistului de a pătrunde în acel spațiu.

Cu alte cuvinte, polițiștii din IPJ Alba ar fi fost acoperiți din punct de vedere legal dacă ar fi intrat în apartament imediat după apelul la 112 al mamei copilului de un an ucis de propriul tată.

Polițiștii au intrat cu forța în apartament după trei ore

Polițiștii au intrat în casă la aproximativ trei ore de la primirea apelului la 112, informația fiind oferită chiar de către IPJ Alba. Reprezentanții instituției susțin că polițiștii ar fi acționat conform procedurii: nu aveau informații care să indice un pericol iminent, bărbatul nu avea antecedente și nu au fost puși în gardă că ar fi fost capabil de așa ceva.

„Nu s-a stat în fața ușii, din momentul apelului la 112 au fost desfășurate procedurile legale pentru a se stabili unde se află bărbatul, pentru că avea o adresă de domiciliu și o altă adresă unde stătea în chirie. Nu s-a putut stabili inițial unde se află bărbatul pentru că la niciuna dintre adrese nu a răspuns nimeni. S-a luat legătura cu proprietarul apartamentului închiriat care nu și-a exprimat acordul pentru ca polițiștii să pătrundă cu forța în apartament și a spus că e dispus să meargă să deschidă ușa.

A durat aproape o oră și jumătate până când a venit proprietarul, care a încercat să deschidă ușa. Au fost făcute toate procedurile legale. Nu s-a conturat niciun element din care să reiasă o stare de pericol pentru cineva. Din punctul de vedere al colegilor, au fost respectate toate procedurile legale”, a spus purtătorul de cuvânt IPJ Alba, Luminița Prodan.

Mesajul de adio al tatălui

Bărbatul (Bogdan R.) i-a trimis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mamei copilului, fosta sa parteneră, o serie de mesaje, care au alertat-o. Copilul era la el, în weekend. Cei doi au fost împreună doi ani, iar din octombrie anul trecut, femeia ar fi plecat de la el.

Inițial, bărbatul a răspuns la telefon și a dat asigurări că fiul său este bine, fiind dispus să demonstreze acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon, și nici la ușa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii, din Alba Iulia, în care locuia cu chirie. Când, în final, polițiștii au intrat în locuință i-au găsit pe cei doi, copilul de 1 an și tatăl acestuia, spânzurați.

Bărbatul a lăsat pe o reţea de socializare un mesaj în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că un alt bărbat petrece mai mult timp decât el cu fiul său.

„Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui D.? Cum ai permis necunoscutului acesta să fie în aceeaşi casă cu bebeluşul meu? Ce ştii despre el? De ce îţi baţi joc de băiatul meu? Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest străin? V-am întrebat «ce planuri de viitor aveţi cu băiatul meu?» Şi nu aţi spus nimic. Eu ţin la familia mea, la băiatul meu, dar de ce te laşi manipulată de C. C.?”, a scris, printre alele, bărbatul de 27 de ani.