Avertismentul BNR: Inflația în România va atinge un vârf în ianuarie

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri că rata anuală a inflației se va mări în prima lună a anului curent și își va relua apoi descreşterea graduală, pe o traiectorie mai joasă decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023.

Conform BNR, creșterea inflației în ianuarie va fi antrenată de majorarea și introducerea în luna ianuarie a unor taxe și impozite indirecte în scopul continuării consolidării bugetare.

Scăderea ulterioară a ratei inflației va avea, pe mai departe, ca resorturi majore factori pe partea ofertei – prioritar efecte de bază dezinflaţioniste și corecţii descendente ale cotaţiilor materiilor prime agroalimentare și ale cotaţiei ţiţeiului –, precum şi dinamica în descreştere a preţurilor importurilor.

BNR a menținut vineri ratele dobânzilor de politică monetară la 7% pe an, pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an și pentru facilitatea de depozit la 6% pe an, precum și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituţiilor de credit.

Incertitudini și riscuri la adresa perspectivei inflației

BNR atrage atenția asupra unor incertitudini și riscuri la adresa perspectivei inflației, cum ar fi:

pachetul integral de măsuri fiscal-bugetare implementat recent în vederea susţinerii procesului de consolidare bugetară;

măsura de plafonare a adaosului comercial la produse alimentare de bază ce urmează să expire în luna februarie 2024;

conduitei viitoare a politicii fiscale și de venituri;

evoluţiilor economice sub aşteptări din Europa, îndeosebi din Germania;

absorbţiei fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU;

perspectivei conduitei politicilor monetare ale BCE și Fed, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune.

