Avertisment despre metavers, al unui creator al unei lumi digitale: „Va duce la generaţii de oameni izolaţi”

Rabla pentru Electrocasnice 2022: Astăzi începe a doua etapă a programului când românii interesați pot cere vouchere pentru tablete și laptopuri

A doua etapă a programului Rabla pentru Electrocasnice 2022 începe vineri, 1 iulie, când românii interesați pot cere vouchere pentru tablete și laptopuri care au valori între 300 și 500 de lei.

Conform calendarului AFM, prima dintre cele două sesiuni anunțate ale programului a debutat pe 17 iunie, cu etapa înscrierii în aplicație. Din ce știm până acum, pentru cea de-a doua sesiune, oamenii se vor putea înscrie în luna decembrie.

De mâine, de la ora 10, se lansează a doua etapă a acestei ediții, în cadrul căreia se vor putea cere vouchere în valoare de 300 și 500 de lei, aferente categoriei din care fac parte laptopurile și tabletele.

Cea de-a doua etapă a acestei ediții a programului Rabla pentru electrocasnice ar trebui să se încheie pe 7 iulie, la ora 23:59, în cazul în care nu se termină banii până atunci.

Este foarte probabil ca banii să se termine rapid așa cu se întâmplă de ceva vreme, fondurile alocate terminându-se în primele cele câteva zeci de minute minute de la lansare.

A doua etapă are alocat un buget de 10 de milioane de lei, în timp ce prima a avut un buget de 25 de milioane de lei.

Programul Rabla pentru electrocasnice din acest an se desfășură după reguli modificate. Mai exact, după cum s-a stabilit la început de mai, prin Ordinul Ministerul Mediului nr. 974/2022, din acest an, televizoarele nu mai sunt printre electrocasnicele ce pot fi cumpărate prin program, iar voucherul are o valabilitate mai mică, de doar șapte zile, față de 15, cât era înainte.

Astfel, prin programul Rabla pentru electrocasnice din 2022, oamenii pot cere bani de la stat pentru a-și cumpăra mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, mașini de spălat vase, aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, frigidere/ combine frigorifice/ lăzi frigorifice/ congelatoare, uscătoare de rufe, aspiratoare, laptopuri și tablete.

Așa cum stabilesc acum regulile programului, de principiu, pentru a beneficia de un voucher, cei interesați trebuie să dea la schimb aparatele uzate care fac parte din aceeași categorie cu cea în care se încadrează produsul care urmează să fie cumpărat.

Sumele pe care le pot primi cei interesați în 2022, sub formă de voucher, sunt cuprinse între 200 și 500 de lei, în funcție de electrocasnicele pe care vor să le cumpere.

Și în acest an, la fel ca în 2021, în afara de etapa înscrierii în aplicația informatică dedicată programului, acesta va avea alte trei etape, în cadrul cărora vor fi distribuite și folosite vouchere pentru trei categorii de electrocasnice.

Sursa: dcbusiness.ro