AVERTISMENT al IPJ Alba: Trei tentative de înșelăciune prin metoda „accidentul” au fost înregistrate la Alba Iulia. Recomandări pentru cetățeni...

Un medic al Spitalului Orășenesc Cugir și-a anunțat demisia, după ce un coleg ar fi adus mărturii mincinoase la adresa lui. Va avea loc un protesc

Un protest va avea loc vineri, începând cu ora 08.00, la Spitalul din Cugir, organizat de soția unui medic din cadrul unității spitalicești. Doctorul Eugen Brîndaș a anunțat că va demisiona din funcție, după ce un coleg al său a adus martori mincinoși împotriva sa.

„Cu mult respect va anunt ca incepand cu data de 6.03.2023 imi voi da demisia de la Spitalul Orășenesc Cugir.

M-am saturat sa fiu in bataia pustii fara motiv, mai ales colegilor pe care i-am ajutat si i am adus la Spitalul din Cugir, in special Dr. Summant, ortoped.

Caracterul lui jegos a mers pana acolo incat a reusit sa convinga 2 pacientii si sa ii aduca martori mincinosi, ca eu i-as fi injurat, la Comisia de disciplina a spitalului.

Stiti foarte bine ca de 4 ani jumate de cand am venit aici am ajutat pe toata lumea, si am facut si din imposibil posibil.

Refuz sa mai coordonez CPU, refuz sa imi mai asum cazurile pe care le el le refuza sa le vada, pacienti im stare grava, pacienti care puteau fi rezolvati aici si pentru care m-am milogit de multe ori in multe centre sa fie luati sa fie rezolvati pentru ca am vrut sa imi fac datoria ca si om in primul rand..”, a transmis doctorul Eugen Brîndaș, prin intermediul paginii de socializare.

„Astazi, vin sa va cer ajutorul tuturor celor care il cunoasteti pe sotul meu, Dr. Brindas Eugen – urolog la Spitalul Orasenesc Cugir .

Dr. Summant Ramchurn – ortopedul de la Spitalul Orășenesc Cugir, a adus martori mincinoși împotriva sotului meu.

Eu sunt prima si cea care il cunoaste cel mai bine, de cate ori m-au intrebat copii:

– Mami, tati nu mai vine acasa? Pentru ca avea 3-4 garzi legate in spital.

– Mami, mi-ar placea sa vina si tati cu noi la parc…la antrenamente, la dansuri… Sa ne ia de la scoala… Sa vina la serbare….

Pacientii de la cabinetul privat care il așteptau cate 20-30-40 minute pentru ca mai avea pacienti de rezolvat in spital…

De cate ori a renuntat la zilele de concediu pentru ca in spital era nevoie de el… serile cand este acasa si vorbește cu pacienti la telefon, sau cu colegii despre cazurile din spital… de cate ori s-a ridicat din pat in mijlocul nopții si s-a dus la spital pentru ca era nevoie de el.

Niciodata nu a zis – NU!

Dar in acest moment paharul răbdării i s-a umplut si nu mai poate accepta atata bataie de joc din partea unuia care vrea doar sa-l denigreze si sa strice imaginea si toata munca pe care a construit-o cu mult efort si multa munca.

Va cer ajutorul maine dimineata sa veniti in numar cat mai mare la protest, la ora 8.00.

Pentru că cel care trebuie sa plece este Dr Ortoped Summant Ramchurn, deoarece el refuza alb pe negru sa consulte pacientii, vine si pleaca cand dorește, aduce martori mincinosi, fara nici un fel de dovada. Vorbește urat cu pacientii care ne cunosc pe noi pentru simplul fapt ca nu-l suporta pe sotul meu!”, a transmis soția medicului, prin intermediul paginii de socializare.