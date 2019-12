Aventurile din Alba ale cehului care aducea ajutoare la Revoluție: Primarul și polițistul i-au dat hârtie prin care poate conduce beat, restul vieții

La 30 de ani, cehii din orașul Vsetín și-au adus aminte de perioada Revoluției din 1989. Ziarul Valassky Denik, în traducere Jurnalul Regiunii, din estul Cehiei, povestește amintirile cetățenilor din orașul Vsetín, care susțin că au fost primii europeni care au trecut granița României cu ajutoare pentru români, aducând doua transporturi de ajutoare în Sibiu și Alba.

Primul transport a ajuns la Sibiu, la școala militară.

O a doua mașină cu mâncare, rechizite medicale, saltele și saci de dormit a fost trimisă celor din județul Alba. „Am crezut că vom ajunge la granița cu România, și vom vedea cum decurge mai apoi drumul. Dar am mai întâlnit alte două mașini cu ajutoare, am format un convoi și am intrat în interior ”, își amintește Janyška.

Ajutorul umanitar a fost gestionat de Médecins du Monde, iar la sugestia lor, ”vlahii” s-au îndreptat spre județul Alba. „Ori de câte ori am văzut niște copii sau căsuțe sărace pe drum, le-am dat ceva. A fost o priveliște șocantă și jalnică, mai ales că știam din reclamele agențiilor de turism că în țara lor încântă prin frumusețile mării și prin stațiunile învecinate ”, recunoaște Orálek.

Primarul și polițistul i-au dat hârtie prin care poate conduce beat, restul vieții

Au trăit însă cea mai curioasă situație într-o comună. “Primarul local, un fierar înfocat în costum de ceremonie, ca scos dintr-un sicriu, a încercat să ne îmbate, din recunoștință”, spune Orálek zâmbind. „Nu am renunțat și, prin urmare, a emis un act, cu o ștampilă a municipalității și a poliției care, datorită ajutorul dat poporului român, eu pot conduce mașina întreaga mea viață în stare de ebrietate”, povestește șoferul. „A fost atât aventură, cât și ajutor care au avut sens”, a concluzionat șoferul.

sursa: turnulsfatului.ro