Avarie la conducta de alimentare cu apă la Tiur: Cât se estimează că va dura reparația

Ziua Internațională a Femeii sau ziua Mamei – istoricul şi semnificatia zilei de 8 Martie

De când se serbează și când a devenit oficială Ziua Femeii se celebrează în data de 8 Martie, atât în România, cât și în alte țări. Mai mult, in tara noastra, pe 8 martie nu se sarbatoreste doar Femeia ci si (sau mai ales) Mama. Te-ai intrebat vreodata care este istoricul zilei de 8 Martie, de cand dateaza ea ca si semnificatie speciala si cine o mai cinsteste pe femeie si pe mama in aceasta zi de inceput de primavara? De tine depinde ca sa transformi aceasta simpla zi din calendar intr-una cu totul deosebita pentru mama ta. Iata mai multe raspunsuri in randurile ce urmeaza.

8 Martie – De cand exista ziua femeii? Cand a devenit ea oficiala?

Am putea spune ca Ziua femeii, Ziua mamei se serbeaza inca de pe vremea grecilor antici. In fiecare primavar a, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Mai tarziu, in Anglia anilor 1800, a fost mentionata “Duminca mamei”, serbată in a patra duminica de la inceperea Postului Pastelui.

In anul 1909, la 28 februarie, in Statele Unite, s-a serbat la nivel national Femeia in urma unei initiative a Partidului Socialist American. Initiativa a fost preluata in 1910 si in Europa, in cadrul Internationalei Socialiste reunite la Copenhaga. Prima zi s-a tinut la 19 mai 1911 in Germania, Austria, Danemarca si in alte cateva tari europene. Data a fost aleasa de femeile germane pentru ca, la aceeasi data, in 1848, regele Prusiei a trebuit sa faca fata unei revolte armate si a promis ca va face o serie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru femei.

Cu toate acestea, la momentul respectiv nu s-a stabilit si o data anume cand se va sarbatorii femeia la nivel international. Decizia s-a luat mai tarziu, dupa Primul razboi mondial, in cadrul unei Adunari Generale a ONU: 8 martie. Urmatorul pas in instituirea unei zile dedicate femeii s-a facut in 1975, cand ONU a proclamat Anul International al femeilor si a declarat perioada 1976-1985 Deceniul ONU pentru conditia femeii. In 1977, Adunarea Generala a ONU a proclamat printr-o rezolutie Ziua Natiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor si Pace Internationala.