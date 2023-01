Autovehicule și dotări noi pentru polițiștii din Alba: Proiectul pentru dezvoltarea IPJ Alba, pe masa consilierilor județeni

Aproape 3.2 milioane de euro prin PNRR și „Anghel Saligny” vor veni la Sântimbru: În ce vor fi investiți banii

Primăria comunei Sântimbru a primit finanțare pentru toate cele opt proiecte depuse atât prin PNRR cât și prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Astfel administrația locală va primi aproape 3.200.000 de euro.

Proiecte prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny

1. Modernizare străzi în localitățile Totoi și Coșlariu – VALOARE: 5.217.995 RON

2. Construire rețea de canalizare în localitatea Dumitra – preluare ape uzate localitatea Totoi. Platformă industrială Sântimbru Fabrică – VALOARE: 4.561.981 RON

Proiecte prin PNRR

1. Reabilitare energetică Dispensar uman, localitatea Sântimbru – VALOARE: 849.646 RON

2. Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat, a Primăriei Sântimbru – VALOARE: 1.506.915 RON

3. Reabilitare moderată a Grădiniței cu program normal, sat Sântimbru – VALOARE: 319.613 RON

4. Reabilitare moderată Școala loan de Hunedoara, Sântimbru – VALOARE: 2.515.665 RON

5. Reabilitare moderată Școala Sântimbru Fabrică – VALOARE: 770.680 RON

6. Stații de încărcare vehicule electrice în comuna Sântimbru – VALOARE: 439.350 RON

„Dragi consăteni, acest an a început cu vești îmbucurătoare pentru comuna noastră. După luni de muncă la pregatirea si scrierea lor, am reușit să depunem pentru finanțare 8 proiecte și slavă Domnului, AM CÂȘTIGAT la toate 8 – în valoare totală de aproape 3.200.000 de euro. Vom continua în aceeași direcție, cu siguranță!” a transmis primarul Popa Ioan Iancu.