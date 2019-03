Autostrada Lugoj – Deva, loturile 3 și 4: Cele două tronsoane au toate şansele să fie date în folosinţă înainte de luna august

La viitoarea autostradă Lugoj – Deva, lucrările pe loturile 3 şi 4 trebuiau finalizate încă din vara anului 2016, potrivit contractului iniţial. Ministrul Transporturilor a inspectat şantierul celor două tronsoane şi a dat un nou termen de finalizare a acestora.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a inspectat, joi, şantierele Loturilor 3 şi 4 din viitoarea autostradă Lugoj – Deva. În timpul unei conferinţe de presă, ministrul a precizat că pe ambele tronsoane stadiul fizic al lucrărilor a depăşit 93 la sută şi că antreprenorii nu întâmpină probleme deosebite.

Astfel, înainte de luna august, cele două loturi care însumează 43 de kilometri au toate şansele să fie date în folosinţă.

„Lotul 4 are un progres de 95 la sută. Acolo a fost o problemă la acel versant, care trebuia consolidat (n.r. dealul de la marginea satului Şoimuş). Antreprenorul ne-a asigurat că va fi finalizat înainte de luna august. Lotul 3 are un progres fizic de 93 la sută. Am oprit în anumite locuri unde ştiam că sunt pucte sensibile (au fost o cedare de terasament şi anumie decopertări), dar am văzut că s-au remediat. Antreprenorul de pe lotul trei mi-a spus că în luna iulie se vor finaliza lucările”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Construcţia Loturilor 3 şi 4 ale viitoarei autostrăzi din vestul ţării (între Şoimuş şi Holdea) a demarat la începutul anului 2014, iar lucrările aveau termen de finalizare în vara anului 2016. Soarta unui sector de 12 kilometri din Lotul al doilea al viitoarei Autostrăzi Deva – Lugoj, un lot din care 17 kilometri au fost daţi în folosinţă în martie 2017, a rămas incertă.

Proiectul care prevede construţia unor ecoducte între Coşeviţa şi Margina, încă nu a fost atribuit vreunui constructor.