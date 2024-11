ATLAS Vet, portalul veterinar ANSVSA, lansat oficial: Acces facil la buletinele de analiză și istoricul rezultatelor efectuate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat lansarea portalului veterinar ATLAS Vet, prin intermediul căruia utilizatorii înregistrați pot accesa cu ușurință buletinele de analiză, istoricul analitic al buletinelor, stadiul cererilor de analize în laborator, cât și rezultatele analizelor efectuate. Implementarea acestui portal, a avut ca scop utilizarea eficientă a timpului și valorifarea noilor tehnologii, potrivit președintelui ANSVSA, Dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Având în vedere noile tendințe din domeniul IT&C, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a acordat o atenție deosebită digitalizării activităților destinate clienților. Un prim pas în această direcție a fost implementarea Portalului Veterinar, care permite utilizatorilor să acceseze istoricul rezultatelor analizelor efectuate în rețeaua Laboratoarelor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Portalul poate fi accesat la adresa portal.ansvsa.ro.

Operatorii economici trebuie să facă o solicitare scrisă către Institutele Naționale de Referință Veterinare sau Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene pentru a obține un cont unic de acces, cu utilizator și parolă.

În ultimul deceniu, rețeaua de laboratoare subordonată ANSVSA a înregistrat peste 3.410.239 de cereri de analize și a analizat 36.919.632 de probe, atât în domeniul sănătății animalelor, cât și al siguranței alimentelor.

„Mii de probe sunt prelucrate zilnic în laboratoarele rețelei ANSVSA. Timpul economisit de partenerii noștri prin accesarea online a propriilor buletine de analize este esențial. Este vorba despre utilizarea eficientă a timpului și valorificarea noilor tehnologii, precum și a avantajelor digitalizării”, a declarat Dr. Alexandru Nicolae Bociu, Președintele ANSVSA.

Avantajele și funcționalitățile portalului veterinar includ:

-Acces sigur și facil pentru vizualizarea buletinelor de analiză;

-Istoricul analitic al tuturor buletinelor de analiză pentru fiecare partener/client;

-Verificarea în timp real a stadiului cererilor de analize în laborator (ex: în lucru, finalizată etc.);

-Informare rapidă asupra rezultatelor analizelor pentru probele înregistrate în cele 41 de laboratoare județene și cele 3 institute naționale de referință;

-Acces rapid la buletinele de analiză pentru personalul ANSVSA și DSVSA, în funcție de unitățile atribuite;

-Economie de timp prin vizualizarea rezultatelor analizelor, fără necesitatea deplasării la sediul laboratoarelor;

-Interfață optimizată pentru dispozitive mobile (telefoane inteligente, tablete etc.);

-Interconectare cu toate laboratoarele subordonate ANSVSA;

-Accesul la buletinele de analiză se face doar după aprobarea prealabilă a personalului autorizat din fiecare laborator;

-Transferul de date se realizează prin conexiuni securizate.

