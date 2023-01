„Ați amanetat viitorul albaiulienilor!” Ce spune primarul Gabriel Pleșa, după ce bugetul local al orașului NU a fost votat în ședința CL de astăzi

În urma votului negativ primit din partea majorității consilierilor locali ai municipiului Alba Iulia asupra bugetului local pentru acest an, primarul Gabriel Pleșa a reacționat, printr-un comunicat distribuit în mediul online.

„În mod egoist, proiectul de buget al municipiului Alba Iulia a fost sabotat politic, de către niște iresponsabili! Alianța toxică PNL-PSD blochează proiectele de dezvoltare ale orașului.

Achizițiile, bursele școlare, subvențiile pentru transport, investițiile pentru mai binele albaiulienilor au fost aruncate în aer, în mod egoist și iresponsabil, de o mână de consilieri care au uitat interesul cui îl reprezintă în Consiliul Local Alba Iulia!

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a picat la vot! Nu a fost pe placul celor care aveau responsabilitatea de a face propuneri pentru a-l îmbunătăți, de a participa la dezbaterea publică ce l-a avut ca subiect, asta dacă ar fi înțeles importanța aprobării celui mai important proiect de peste an.

Nu pentru primar, ci pentru oameni, pentru Alba Iulia! Încercând să mă sabotați pe mine, ați sabotat întreaga comunitate, căreia, culmea, veți veni apoi să îi cereți votul, punând degetul pe rănile deschise chiar de voi! Vorbiți de proiecte întârziate, când astăzi ați decis nu doar amânarea unor investiții vitale, ci chiar paralizarea activității administrației locale!

Proiectul de buget a fost în consultare publică încă din 11 ianuarie! Aveați formulele corecte? Știați cum ar fi fost mai bine de calculat bugetul? Cine v-a oprit să-l perfectați? Concluzia este una singură. Nu ați vrut! Temele și le-au făcut cei din aparatul de specialitate, cei care an de an lucrează, cu vreme bună înainte, și calculează la virgulă, tocmai pentru ca propunerea de buget să nu lase loc de îndoială. Nu ați venit cu sugestii nici dumneavoastră, domnule Marius Hațegan, în calitate de președinte al organizației Alba Iulia, nici consilierii locali PNL, fiindcă, probabil, n-au avut cale liberă de la partid, nici chiar viceprimarul Marius Filimon, care are în subordine, printre altele, și Direcția Tehnică, cu Investițiile!

În ce mă privește, expertiza oamenilor de specialitate din aparatul primăriei este vitală, iar în acest sens vă asigur că proiectul bugetului a fost structurat în urma consultărilor cu șefii de departamente din primărie, cum este și normal, fiindcă ei sunt cei mai în măsură să estimeze, realist, nevoile financiare pentru proiectele pe care le derulează. Dar asta nu înseamnă că nu am ținut cont de părerile consilierilor locali care au venit cu sugestii concrete, ce aduc plus valoare municipiului.

Mânați de iresponsabilitatea unui așa-zis lider politic care, fără a vă consulta, a luat cu de la sine putere decizia de a sacrifica dezvoltarea orașului, cu speranța de a se erija, mai târziu, în varianta ideală de candidat la funcția de primar, ați amanetat viitorul albaiulienilor!

Poate ați uitat promisiunea făcută albaiulienilor de către Consiliul Județean Alba, acum un an, când ați spus că vom avea parcare supraetajată lângă Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, și v-am trecut în folosință acel teren!? Acum trebuia să fie deja gata, dar consiliul județean nu a terminat nici studiul de fezabilitate! Cam asta a fost respectarea promisiunilor față de Alba Iulia! Aici de ce nu interveniți, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, Marius Hategan?

Pentru mine, pe primul loc se află albaiulienii și nevoile lor, nu aspirațiile politice ale unora! Dovediți că și pentru dumneavoastră este la fel! Veniți să argumentați și să amendați acest proiect de buget, care, fără dar și poate, a fost și este perfectibil. Asta pentru a dovedi, măcar în ședința viitoare, că nu interesul politic primează, ci bunul mers al municipiului. Nu puteți alege să faceți rău, în mod deliberat, acelorași cetățeni cărora pretindeți că le reprezentați interesele. Politica contrelor paralizează activitatea oricărei comunități.

Puteți face opoziție oricum doriți, dar nu în ceea ce privește bugetul municipiului. Opoziția nu trebuie să pericliteze dezvoltarea Albei Iulia!

Mulțumesc consilierilor locali care au votat proiectul de buget, în ciuda oricăror presiuni politice!

Am convingerea că vor rămâne statornici jurământului depus la instalarea în Consiliul Local Alba Iulia, și că vom reuși să redăm continuitatea politicilor de dezvoltare a municipiului, la următorul vot.”, a scris primarul Gabriel Pleșa.