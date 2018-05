“Astrele s-au așezat pentru Volei Alba Blaj! Vrem să jucăm finala Champions League!” | Interviu cu Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj

Volei Alba Blaj participă în 5-6 mai, la Final Four-ul Champions League la volei feminin, evenimentul sportiv al ultimelor două decenii în România, echipa din „Mica Romă” urmând să dispute semifinala cu Galatasaray Istanbul.

– Domnule primar, mai sunt numai câteva zile până la startul Final Four-ului Champions League de la București, turneu final din 5-6 mai în care este angrenată și echipa CSM Volei Alba Blaj. Ce reprezintă pentru sportul din România această participare, dar și organizarea unui asemenea eveniment sportiv de anvergură?

– Prezența formației noastre între cele mai bune 4 echipe din Europa și organizarea Final Four-ului Champions League la București înseamnă cea mai mare performanță realizată vreodată în istoria voleiului feminin românesc la nivel de cluburi, dar și oportunitatea de a arăta că în România avem un campionat puternic, iar voleiul feminin este la un nivel european înalt. Pentru noi, pentru Blaj, pentru Alba, faptul că jucăm la noi în țară cu trofeul Champions League pe masă este în sine un succes. Calificarea noastră în primele 6 echipe din cea mai importantă competiție europeană și găzduirea unui turneu final de calibru demonstrează de la sine ce am realizat în Europa, iar în stagiunea viitoare a Champions League voleiul românesc va avea două reprezentante. Prezența în Final Four are un impact major de imagine pentru comunitatea blăjeană și județul Alba. Despre Volei Alba Blaj se vorbește frumos în Europa, fiind catalogați drept surpriza ultimului deceniu.

– Sincer, dând timpul înapoi, vă închipuiați acum 7 ani, când a debutat povestea frumoasă a echipei din “Mica Romă”, că veți ajunge la acest nivel?

– Nu mă gândeam că vom fi atât de sus, într-o perioadă relativ scurtă. Îmi doream să devenim campioni ai României, să facem o figură frumoasă în competițiile europene, dar nu să ajungem în primele 4 echipe din Liga Campionilor. În urmă cu doi ani au apărut speranțele, am văzut că se poate. Stelele s-au așezat pentru Volei Alba Blaj în actuala ediție a Champions League. Am avut noroc la tragerea la sorți, beneficiind de o grupă favorabilă și, pe undeva, putem vorbi de un traseu similar cu al Stelei București, în 1986, la fotbal. Am făcut performanță cu multă seriozitate și muncă, suntem foarte pragmatici, avem doi angajați și jumătate la club. Echipa aceasta, prin rezultatele sale stă la baza construirii Sălii Polivalente “Darko Arena”.

– Ce așteptări aveți de la Final Four-ul Champions League?

– Sunt o persoană optimistă din fire, deși întâlnim echipe extrem de puternice atât valoric cât și financiar. Deși este foarte greu de realizat, îmi doresc să jucăm finala Champions League de la București, iar în câțiva ani chiar să câștigăm trofeul! Știm ce ne așteaptă în Final Four, despre ce forțe vorbim, echipe cu bugete de 7-8-12 ori mai mari decât al nostru. Un exemplu care vorbește de la sine este oferit de Galatasaray Istanbul, adversarul nostru din semifinale, care nu s-a calificat în ediția viitoare a Champions League!

– Este dificil de gestionat organizarea unui eveniment de talia Final Four-ului Champions League?

– Am mai spus-o în câteva rânduri… vom organiza cel mai important eveniment din sportul românesc al ultimelor decenii. De aici plecăm când discutăm. Organizarea Final Four-ului presupune o sumă importantă, și, din fericire pentru noi, am găsit o înțelegere deosebită la Primăria Municipiului București, alocându-se suma de 150.000 de euro. Mulțumesc primarului general Gabriela Firea, a înțeles că un turneu final de asemenea calibru reprezintă o cinste și pentru Capitala României. Mai trebuie spus în acest context că noi, Primăria Blaj, avem alături Consiliul Județean Alba, de la înființare, acum 7 ani, și până în vârf. Volei Alba Blaj este echipa județului Alba, deși noi o administrăm financiar și moral. Am găsit un partener serios, SC Jidvei, un sponsor foarte darnic, care a devenit sponsorul oficial al Final Four-ului Champions League, iar Federația Română de Volei ne asigură suportul logistic la derularea turneului final.

– CSM Volei Alba Blaj a ratat în acest an titlul intern, dar joacă semifinală de Champions League cu Galatasaray Istanbul. Cum se poate caracteriza acest sezon?

– Categoric că reprezentarea europeană este mai importantă. Dacă aș fi putut să aleg, între câștigarea campionatului, după trei titluri consecutive, și prezența în Final Four-ul Champions League, cu siguranță că aș fi optat pentru Europa. Suntem între granzii Europei, când ne-am înființat nici nu ne gândeam la așa ceva, că o să avem la Blaj trofeul Champions League. Și în viitor vorbim despre continuitatea echipei la nivel înalt, vrem an de an să ne batem pentru câștigarea titlului în România, iar în plan european să reușim să depășim faza grupelor în Champions League, sau să atingem semifinalele în celelalte competiții europene. Revenind la întrebare, noi nu am avut lot, atât valoric cât și numeric, să mergem pe două fronturi, dispunând de un buget pe care-l consider decent, jumătate cât are CSM București la volei. În plus, tot play-off-ul am jucat fără libero-ul Marina Vujovic, sufletul echipei, jucătoarea ce aducea echilibrul. Ne-am asumat ce s-a întâmplat în plan intern, știm unde s-a greșit, iar anul viitor va fi altceva. Până atunci însă să ne bucurăm de Final Four-ul Champions League, de voleiul de înaltă clasă!