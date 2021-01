Astăzi, pe “Cetate”, reunirea “alb-negrilor” | Unirea Alba Iulia, în așteptarea sprijinului dinspre primărie

Unirea Alba Iulia este singura divizionară terță din Alba ce are în acest moment restanțe către jucători, în dreptul elevilor lui Adrian Bicheși adunându-se trei luni de salarii neachitate. “Alb-negrii” au astăzi, la ora 14.00, la Stadionul “Cetate”, primul antrenament din noul an, la ședința de pregătire fiind așteptat, dacă programul îi va permite și Gabriel Pleșa, noul primar al municipiului reședință de județ.

De perspectiva aplicării unui proiect pentru fotbalul din Cetatea Marii Uniri, prin sprijinul Consiliului local, se leagă toate speranțele în viitorul apropiat, pentru ca Unirea Alba Iulia să depășească momentele dificile, iar gruparea albaiuliană să nu mai fie nevoită să trăiască cu singope, doar grație banilor veniți dinspre transferurile internaționalului român Nicolae Stanciu!

Nu sunt multe modificări în privința lotului, miza în această primăvară fiind pe tinerii din curte, ce vro primi credit, tocmai pentru că nu există presiune. Un loc șase, cu 13 puncte stă în dreptul Uniri Alba Iulia, o poziție nemulțumitoare, raportat de pretenții, ce creionează în același timp o primăvară fără pretenții la pozițiile superioare și fără stres în privința retrogradării.

Mai rămân doar 7 jocuri de disputat între 13 martie și 30 aprilie, în condițiile în care Industria Galda de Jos va arunca prosopul în retur, iar alte două formații au probleme cu finanțarea: Avântul Reghin (locul 3, cu 19 puncte) – un buget mult diminuat, Sticla Arieșul Turda (locul 7, 11 puncte) – jucători nemulțumiți ce au primit o jumătate de salariu în cele 4 luni ale primei părți a campionatului (sunt informații că au fost depuse 12 memorii către FRF în acest sens).

*Bârdea – testat de Concordia Chiajna

Așadar au plecat Dr. Pop și S. Fulea (expirat împrumutul de la Performanța Ighiu), oarece probleme sunt cu Ternă (student la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, dar din Republica Moldova), la capitolul noutăți fiind în acest moment numai Petruse (a revenit de la Industria Galda).

În acest zile mijlocașul Andrei Bârdea (din 2001) urmează să plece la Concordia Chiajna pentru a fi testat de antrenorul Claudiu Niculescu, proaspăt instalat pe banca tehnică a ilfovenilor O mutare de acest gen s-a vehiculat și în urmă cu un an, când divizionara secundă (locul 17, și-a manifestat interesul de a-l urmări la lucru pe tânărul fotbalist albaiulian. La Chiajna a evoluat și actualul unirist Bogdan Bucurică, în perioada 2013-2018, exceptând 6 luni când a fost în Băniel, la CSU Craiova, apărătorul stânga adunând aici, la clubul “verzilor”, majoritatea partidelor sale din Liga 1, adică peste 100 de prezențe în elită!