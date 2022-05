Astăzi, ora 18.00, în intermediară, Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița | Împotriva lui Falub, ultima speranță a “lanternei roșii”!

Unirea Alba Iulia, redevenită “lanternă roșie” a Seriei a 9-a din Liga a 3-a, se prezintă în fața fanilor după un rușinos set de tenis încasat contra “virușilor verzi”. Astăzi, de la ora 18.00, pe Stadionul “Cetate”, este meci în runda intermediară, cu Gloria Bistrița-Năsăud, prima din returul play-off-ului.

Vizitatorii sunt conduși de antrenorul Adrian Falub, cel care în urmă cu 13 ani, în aprilie 2009, îi prelua pe “alb-negrii”, cu care reușit în acea vară o performanță, a doua promovare din istorie în Liga 1. Și numai comparația între cele două momente vorbește de la sine: atunci Alba Iulia bătea la porțile primei scene, iar în prezent se chinuie să se salveze de la retrogradarea în Liga a 4-a!!!

Concret, acest joc reprezintă una dintre ultimele șanse pentru albaiulieni, cu un punct în precedentele 3 întâlniri, în a mai conta în lupta supraviețuirii. Asta în condițiile în care amifitrionii au de recuperat 6 puncte până la Avântul Reghin (același ecart era la finele anului trecut, de atunci au trecut 8 meciuri) și vin după coșmarul lui 0-6, “cireașa” de pe tortul dezamăgirii acestei stagiuni. Gloria are 3 deplasări la rând, în prima împunându-se la Reghin (4-2, o mână de ajutor pentru Alba Iulia), urmând două dispute în Alba, azi, respectiv sâmbătă, la Ocna Mureș. Gloria, cu două victorii consecutive, se plasează pe poziția a 5-a, liniștită, cu 34 de puncte, iar în cele 9 jocuri susținute sub comanda fostului antrenor unirist a pierdut o singură dată (1-2 la Sănătatea). Dacă în toamnă, în 8 octombrie, Gloria a făcut spectacol pe “Cetate”, ridiculizându-și oponenții, cu un 4-0 conturat în actul secund, în acest an au mai fost două dueluri directe, la Bistrița: 1-0 (în 12 martie, prima rundă a anului) – la debuturile lui Falub și Marcel Rusu, dar și o remiză spectaculoasă, 2-2, acum o lună, cu gazdele ce au egalat în prelungiri, după ce au revenit de la 0-2!