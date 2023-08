ASTĂZI: A doua zi a Festivalului Roman Apulum 2023. Demonstrații militare, dansuri antice, paradă cu torțe. PROGRAMUL zilei de sâmbătă...

PERSEIDE 2023: Ploaie de stele căzătoare, vizibilă sâmbătă noaptea pe cerul României

Perseidele, cel mai frumos eveniment astronomic din luna august, va putea fi urmărit în România în noaptea dinspre 12 spre 13 august 2023.

Ce sunt Perseidele

Perseidele sunt un curent de meteori care are loc în fiecare an aproape la jumătatea lunii august și care e extrem de popular deoarece în această perioadă foarte multă lume este în concediu și petrec mai mult timp sub cerul liber.

Numele de Perseide, provine de la constelația Perseus, de unde par că vin stelele căzătoare, potrivit astro-urseanu.ro.

Perseidele sunt cunoscute și sub numele de „lacrimile lui Laurențiu” și face referire la Sfântul Laurențiu, ultimul dintre șapte diaconi ai bisericii romane care a fost chinuit de împăratul Valerian în august 258.

Dâra luminoasă care se observă pe cer este lăsată de o particulă cu diametru de sub 1mm care provoacă scântei în aer atunci când intră în atmosfera Pământului.

Acea dâră luminoasă este vizibilă câteva secunde și științific poartă denumirea de meteor iar particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar bucata care cade uneori pe Pământ se numește meteorit.

Perseidele sunt resturile cometei SWIFT-Tuttle, un bulgăre compus din gheață, rocă și praf care orbitează Soarele la fiecare 133 de ani.

Potrivit datelor, cometa a fost identificată prima dată în 1862, însă ploaia de meteori a fost văzută în perioada Evului Mediu. Ultima dată, cometa a fost văzută în 1992 și va putea fi observată din nou în 2125.

Când are loc Perseidele în 2023

Fenomenul Persidelor începe în fiecare an, pe 17 iulie și se încheie pe 26 august, însă maximul curentului se va atinge anul acesta pe în ziua de 13 august, între orele 10 și 17. Pentru că maximul vine în timpul zilei și meteorii nu se pot vedea ziua, va trebui să vă uitați pe cer în noaptea de dinaintea maximului, 12/13 august, și în cea de după, 13/14 august.

Se vor putea observa panta ascendentă și panta descendentă a maximului, în intervalul 11-14 august.

Anul acesta, Perseidele se vor putea observa foarte ușor pe cer deoarece luna nu va fi strălucitoare în acele nopți și nu va deranja observațiile. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat vor putea vedea maxim 100 de meteori pe oră. Cei ce observa din orașe vor vedea 10-20 de meteori pe oră.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopții, până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Locuri de unde pot fi văzute Perseidele

Pentru a vedea perseidele, specialiștii recomandă să ne poziționăm într-un loc întunecat din afara orașelor, de exemplu într-o zonă rurală, în pădure sau pe munte și să privim cerul.

Dacă ne dorim să vedem perseidele nu avem nevoie de vreun telescop ultraperformant, pentru că acestea se pot vedea foarte ușor cu ochiul liber.

Câte perseide se văd sâmbătă noaptea

Potrivit Astro-urseanu, predicțiile spun că se vor vedea maxim 100 de meteori pe oră, în condiții ideale, însa în mod normal se vede cam jumătate din numărul estimat. În timpul maximului perseidelor se poate vedea cam un meteor pe minut.