Ardelenii au printre cele mai scumpe piețe agroalimentare din țară: Situația din Alba. Analiză INS

Profesionalism şi pasiune pentru un absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia: „Meseria de pilot militar implică un proces continuu de pregatire si perfecționare”

Pilot pe elicopterul IAR 330 Puma, Căpitanul Alexandru Borhan încadrează funcţia de Pilot Şef la Patrula 3, în cadrul Escarilei 713 Elicoptere din Baza 71 Aeriană.

Cum este să fii pilot, să participi la misiuni naţionale şi internaţionale, să coordonezi exerciţii şi să te instruieşti şi autodepăşeşti mereu?

“Meseria de pilot militar implică un proces continuu de pregatire si perfecționare. Participarea la misiuni naționale şi internaționale reprezintă cadrul cel mai bun în care putem să valorificăm experiența şi nivelul nostru de pregătire şi de pe urma cărora putem învăța lucruri noi sau putem îmbunătății tehnici, tactici şi proceduri pe care le întrebuințăm în activitatea noastră. “

Asta ne spune Alex, care este absolvent al Liceului Militar Naţional “ Mihai Viteazul” din Alba Iulia promoţia 2009 şi care a urmat ulterior cursurile Academiei Forţelor Aeriene Henri Coandă şi Şcoala de Aplicaţie pentru Forţe Aeriene –curs de formare a cadrelor militare pentru prima funcţie –aviaţie naviganţi.

Fiind născut în Cluj Napoca, Alexandru Borhan a ales să se încadreze într-o unitate mai aproape de casă, asta după ce timp de un an de zile după obţinerea licenţei de pilot militar a zburat avionul IAR 99 la Bacău. Astfel din anul 2014 încadrează funcţia de pilot în cadrul Escadrilei 713 Elicoptere din Baza 71 Aeriană.

A progresat treptat făcând trecerea de pe IAR 330 Socat, pe elicopterul IAR 330 Puma M iar în 2019 a obţinut trecerea pe IAR 330 L-RM. În acelaşi timp a urmat diferite cursuri de specializare, printre care amintim “ Common Security and defense policy”-2016, “Introduction to NATO”-2017, “Conflict, management and negotiation”-2018 şi tot în 2018 “Cursul de stat major„.

Căpitanul Alexandru Borhan s-a clasat mereu peste standard în toate activităţiile la care a participat, dând mereu dovadă de modestie, integritate, colegialitate, corectitudine şi stăpânire de sine.

Pentru a-şi extinde cunoştiinţele şi experienţele profesionale Alex a participat în perioada 16.04-31.10. 2020 la misiunea MINUSMA, făcând parte din Detaşamentul de elicoptere de transport IAR 330 dislocabil, Mali. La finalul misiunii Căpitanul Borhan a obţinut Emblema de merit pentru “Acţiuni Umanitare”- acordată de către Statul Major al Forțelor Aeriene şi Emblema ONU 2020.

„Îi dorim să aibă parte de o carieră lungă pe care să o îndeplinească mereu cu profesionalism şi implicare. Mult succes în tot ce întreprinzi, Alex!”, au transmis reprezentanții Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Sursa: Facebook – Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”