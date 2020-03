Apelul unui manager de spital din Alba: „Fiți alături de personalul medical, cu o vorbă de încurajare sau cu o donație. Acum ei sunt cei din linia întâi”

Managerul Spitalului Municipal Blaj, Suciu Iacob Nicolae, vorbește într-o postare pe pagina sa de facebook despre cum a primit vestea că Spitalul Municipal Blaj a fost desemnat spital suport să trateze numai bolnavii infectati confirmați și cere oamenilor să fie alături de personalul medical cu o donație sau chiar cu o vorbă bună, pentru cei care sunt în linia întâi în lupta împotriva pandemiei.

„Când am zis să fiți alături de cei din linia întâi știu ce vorbesc.

Lucrez in Spitalul Municipal Blaj de la 1.06.2004 in functia de director financiar, apoi din 1.11.2017 manager. Prin anul 2004 cei care au avut tangență cu Spitalul Blaj știu că la spital trebuia să îți aduci medicamente, seringi, fesi, alimente, etc. Erau datorii neachitate enorme, facturi neplătite de 3 ani. Erau zile in care personalul aducea de acasă ce avea prin grădină să putem prepara mâncare la bolnavi.

Din august 2005 a venit la conducere d-l dr. Nemeți Mihai, iar pe mine m-a păstrat ca director financiar. Situatia a început să se schimbe. Încet, încet spitalul s-a ridicat.

Meritul este exclusiv al medicilor și al personalului medical. Acestia au tratat în acești ani (2004-2020) peste 130.000 de pacienți numai in regim de spitalizare continuă și de zi, au efectuat in ambulator peste 450.000 de consultații și au rezolvat in CPU peste 250.000 cazuri. Servicile respective au fost decontate de Casa de Asigurări Alba și cu banii obținuți s-au facut atâtea in spital in acesti ani.

Însă odată cu această pandemie nenorocită am înțeles cât de expus este personalul medical dacă interacționează cu atât de mulți pacienți.

Duminică în data de 21.03.2020 in jurul prânzului am fost anunțat de la DSP Alba că s-a schimbat strategia Ministerului Sănătății in lupta cu pandemia infectarii populației cu Covid-19 și Spitalul Municipal Blaj a fost desemnat spital suport să trateze numai bolnavii infectati confirmați.Parcă a căzut cerul pe mine.

Nu am înțeles inițial această decizie, dar abordarea ministerului era că pentru pacienții cronici cu diverse afecțiuni(diabet, obezitate, hipertensiune,…) o infectare cu Covid-19 le-ar fi fatală.

De ce Spitalul Municipal Blaj a fost desemnat să trateze pacienți infectati: este cel mai mare spital din Județul Alba, are singura secție de ATI din județ, are linie de gardă la ATI și este cel mai bine pus la punct spital din Județul Alba în afară de Spitalul Județean de Urgență Alba. Si trebuia ca în strategia Ministerului Sănătății spitalul desemnat suport sau tampon in tratarea pacienților infectati să nu fie spitalul județean.

Este foarte greu de transformat un spital general care a funcționat de zeci de ani după anumite proceduri și protocoale peste noapte într-un spital dedicat să trateze numai pacienți infectati COVID-19.

Lupta este contracronometru deoarece vedem ce se întâmpla în Italia, Spania țări care aveau un sistem sanitar mult mai bine pus la punct.

Dar vă asigur că după ce am înțeles că nu e altă cale decât să ne pregătim am început să o facem in forță. Aici o să revin cu detalii.

Deoarecere există pericolul de contaminare cu COVID-19 am luat decizia să nu expunem personalul peste 60 de ani și cei care au diverse afecțiuni. Personalul medical medici și asitente și personalul auxiliar lucrează în ture de 12 ore cu 24 liber timp de 14 zile, stau izolați 14 zile, sunt testați și dacă nu prezintă infecție se pot întoarce la familie. Cred că realizați ce sacrificiu fac să ne trateze pe oricare dintre noi daca ne infectam cu coronavirus.

Deci vă rog fiți alături de personalul medical cei care îi cunosc cu o vorbă de încurajare sau cu o donație.

Arătați că vă pasă.

Acum ei sunt cei din linia întâi !!!!”, a scris managerul Spitalului Municipal Blaj, Suciu Iacob Nicolae.