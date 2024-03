Ape tulburi în PNL, la Galda: Primarul în funcție curtat, de Forța Dreptei iar viceprimarul ar putea obține nominalizarea pentru candidatură din partea liberalilor

În politica județeană este perioada mercato-ului politic. Politicienii își pregătesc candidaturile pentru un nou mandat și se repoziționează în funcție de interese sau posibilități, migrând de la un partid la altul.

La PNL Galda apele s-au tulburat puțin, întrucât potrivit surselor ziarulunirea.ro actualul primar în funcție nu ar mai avea sprijinul pentru un nou mandat. Potrivit acelorași surse, liberalii l-ar prefera pe actualul viceprimar care ar fi mai bine plasat în sondaje. Pe o rețea de socializare a apărut o fotografie cu Romulus Raica dând mâna cu Daniel-Gheorghe Rusu, președintele partidului Forța Dreptei, lucru care ne-a dus cu gândul la o apropiere politică între cei doi.

Primarul Romulus Raica spune că în acest moment încă este primarul PNL din Galda iar nimic nu este încă sigur despre transferul său, deocamdată.

„Deocamdată sunt președinte organizația Galda la PNL. Ce urmează să fie, vom vedea. M-au curtat mai multe partide dar nu am trecut la alt partid, deocamdată. Am mai multe oferte. Cine a pus poza pe Facebook ne-a fost coleg și a postat. Dar nu e sigur că mă duc acolo, trebuie să mă mai consult cu apropiații. De-aia nu pot să vă zic nimic concret acum, deoarece nu am trecut la alt partid momentan„, a declarat primarul Romulus Raica, pentru ziarulunirea.ro

