Apa CTTA Alba: MIERCURI, furnizarea apei va fi ÎNTRERUPTĂ din cauza unor lucrări la rețea, în Apuseni. LOCALITĂȚILE vizate

SC APA CTTA SA – Sucursala Apuseni anuntă că in data de 11.11.2020, datorită lucrărilor care se realizează prin programul POIM 2014-2020, de cuplare a conductei existente la conducta nouă de alimentare cu apă , se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Câmpeni pe strada Gării și Vârși, com. Bistra și localitatea Mușca din com.Lupșa, in intervalul orar 8.00-14.00.

De asemenea, la reluarea furnizarii, pot aparea modificări ale parametrului turbiditate, situție în care sfătuim clientii să folosească apa doar in scop menajer, iar eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.