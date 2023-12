Anunț finalizare proiect „REFACEREA CAPACITĂȚII DE REZILIENȚĂ A SOCIETĂȚII SPERANTA E.L. SRL”

Comunicat de presă

Societatea SPERANTA E.L. SRL, cod de identificare fiscală 3704230, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/112/1993, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu titlul „REFACEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SOCIETATII SPERANTA E.L. SRL” , RUE 1484, Cod SMIS 160384, în baza contractului de finanțare nr. 973/POC/411/AS încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul transporturilor, dupa pierderea suferite in contextual crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, care vor asigura transportul in timpi optimi si la un nivel calitativ superior, optimizarii procesului si asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor masini prietenoase cu mediul prin reducerea emisiilor poluante. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate. Mentinerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2020 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra activitatii societatii deoarece ii ofera stabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 4.318.750,41 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 2.348.697,59 lei, formată din:FEDR/FC/FSE/ILMT: 1.967.409,69 lei și Buget național: 381.287,90 lei, echivalentă cu 65% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, de la data de 10.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 28.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact

SPERANTA E.L. SRL

Sediu social: Str. Gazului, FN, Localitatea Cetatea de Balta, județul Alba, România

Reprezentant legal: Natanael NAGY

Telefon: 0744335776

E-mail: [email protected]

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

