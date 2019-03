Anunț apel prelungire apel de selecție proiecte – măsura 4/5C

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public că sesiunea de depunere a proiectelor aferente Măsurii 4/5C – Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei, care este in desfășurare, având ca termen limită de depunere a proiectelor data de 11.03.2019, ora 16.00, se prelungește in aceleasi conditii, pana la data de 1.04.2019, ora 16.00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este: 1.04.2019, ora 16.00.

Locul depunerii proiectelor:

Sediul Grupului de Acțiune Locală Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu, localitatea Ciugud nr.141, comuna Ciugud, județul Alba.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la e-mail: asociatiatarasecaselor@yahoo.com,

tel.0770 501 021, web: www.tarasecaselor.ro.