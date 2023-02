ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 februarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Pensii 2023 | TOP 100 PENSII din județul ALBA: Cel mai „sărac” pensionar de lux încasează lunar peste 10 000 de lei brut din luna ianuarie 2023.

O sută de pensionari din județul Alba beneficiază de pensii de peste 10.000 de lei ca și valoare brută, cel mai „sărac” dintre aceștia primind 11164 de lei în fiecare lună, aproape toți provind din sistemul de justiție și au pensii speciale.



După ce au muncit o viață, plătind taxe și contribuții la fondul public de pensii, circa un sfert dintre bătrânii României sunt extrem de săraci.

La nivel național, dintre cei 4.6 milioane de pensionari, există 1.14 milioane de pensionari care au pensie de mizerie, de sub 1.125 lei / lună.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de Casa Județeană de Pensii Alba pentru ziarulunirea.ro, la solicitarea redacției, un top 100 al celor mai mari pensii din județul nostru ar arăta în felul următor:

Nr. Crt Cuantum brut al pensiei 1 50359 2 33005 3 32725 4 28666 5 28600 6 28083 7 27462 8 27167 9 26975 10 26313 11 26263 12 32713 13 26000 14 26000 15 26000 16 26000 17 25946 18 32770 19 32228

20 25715 21 25335 22 25249 23 25180 24 25130 25 29041 26 24831 27 24475 28 24475 29 24475 30 24420 31 24378 32 24236 33 24224 34 24019 35 23977 36 23977 37 23798 38 23798 39 23798 40 23798 41 23508 42 23433 43 23401 44 23217 45 23217 46 23217 47 23217 48 23217 49 23217 50 22806 51 22806 52 22782 53 22565 54 22432 55 29584 56 22338 57 28148 58 22250 59 22250 60 22250

61 22250 62 22250 63 29691 64 21171 65 20541 66 20130 67 19697 68 19343 69 18960 70 18796 71 17487 72 22022 73 17298 74 19823 75 18928 76 16260 77 21274 78 15051 79 15225 80 12409 81 15521 82 14461 83 11119 84 14376 85 14051 86 13039 87 12926 88 17462 89 15256 90 12828 91 12650 92 12295 93 12018 94 11781 95 11763 96 11646 97 11536 98 11364 99 11256 100 11164

De la 1 ianuarie 2023, pensiile au crescut în România cu un procent de 12.5 la sută. Este vorba despre persoanele care primesc pensii mici.

Pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi ajutoare, sub forma unor sume de bani, care vor fi acordate de două ori pe an. Cei cu pensii de până la 1500 de lei, vor primi în plus, suma 1000 de lei.

De asemenea, la pensiile cuprinse între 1501 lei și 2000 de lei, va fi adăugată suma de 800 de lei. Pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei.