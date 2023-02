ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 februarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Căpitanul Andrei Ailenei a câștigat Sparta City Ultra, proba de 24 de ore și a stabilit un nou record mondial. Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente a traversat împreună cu Ailenei, anul trecut, România în alergare, din Vama Jimbolia și până la Vama Veche.

Andrei Ailenei a alergat 250 km, reușind să depășească vechiul record al cursei cu 40 de km, rezultat ce îl plasează pe locul 1 mondial în topul probei de 24 de ore pe anul 2023.

​Traseul s-a desfășurat pe o buclă de 2 km, cu startul în fața statuii Leonidas din Sparta. Acest rezultat valoros are în spate multe ore de antrenament, a transmis Andrei.

”Am descoperit pasiunea pentru alergare în anul 2016, dar pe atunci participam la concursuri ca și amator. La începutul anului 2022 am trecut la nivelul profesionist, de când am început să fiu îndrumat de antrenorul meu, Bogdan Adrian Mihai. Pe parcursul anului 2022 am alergat în total 8700 km, având în general câte 2 antrenamente pe zi. Am participat la 8 concursuri internaționale de ultramaraton și le-am câștigat pe toate, cel mai bun rezultat obținându-l în decembrie, la Barcelona, unde am alergat la proba de 12 ore distanța de 160,987 km. Acel rezultat mă poziționează pe locul 7 mondial all-time.”

​Căpitanul Andrei Ailenei face parte din cadrul Brigăzii 15 Mecanizată „Podul Înalt” și momentan își desfășoară activitatea la Statul Major al Apărării, unde coordonează pregătirea echipei Invictus România pentru a se recupera prin sport și a participa la diverese competiții sportive interne și internaționale.

Felicitări!