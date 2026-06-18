Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare
Ministerul Apărării Naționale a aprobat planul de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Potrivit instituției, la nivel național sunt disponibile 6.763 de posturi în unitățile militare din întreaga țară.
Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că în cazul soldaților și gradaților profesioniști (SGP) primesc o soldă de funcție care se plasează între 3.523 – 4.689 lei net, potrivit PRO TV.
Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare-recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării.
Condițiile de recrutare și criteriile de eligibilitate specifice fiecărei specializări pot fi consultate pe platforma dedicată recrutării a Ministerului Apărării.
Cu toate acestea, MapN a stabilit și o serie de condiții generale. Astfel, toți candidaţii, indiferent de categoria de personal sau de programul de formare pentru care optează, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii de recrutare:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
g) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi orientare sau colegiile naţionale militare şi, după caz, de către structurile desemnate;
h) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
i) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
j) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
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