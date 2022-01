Andrei Roșu (CS Hunedoara), spre a doua promovare consecutivă în Liga a 2-a, sub comanda antrenorului Florin Maxim

Albaiulianul Andrei Roșu țintește a doua promovare consecutivă pe a doua scenă în decurs de un an, sub comanda antrenorului Florin Maxim.

De data aceasta cu CS Hunedoara, unde s-a transferat recent de la CSC Șelimbăr, cu care a reușit vara trecută accederea în Liga a 2-a. Talentatul mijlocaș în vârstă de 20 de ani a precizat că relația cu “principalul” grupării de lângă furnale, liderul Seriei a 9-a, unde activează și cele trei reprezentante ale Albei, a fost determinantă în luarea deciziei.

“Nu am stat mult pe gânduri când am discutat cu impresarul meu despre această provocare. A contat foarte mult și faptul că e «Mister» Florin Maxim aici. Avem o relație bună, consider că pot să progresez sub comanda sa, iar acest lucru a fost un motiv în plus”, a spus jucătorul descoperit de Alexandru Kalanyos, la fel ca Nicolae Stanciu, idolul său.

“În plan personal îmi propun să fiu sănătos și să pot ajuta echipa, iar în plan colectiv îmi doresc să promovăm. Ar fi un sentiment frumos să reușesc a 2-a promovare în decurs de un an”, a mai adăugat Andrei, jucător care a revenit după 6 luni sub comanda lui Maxim, la fel ca Neacșa, un alt fotbalist ce a lăsat CSC Șelimbăr în această iarnă.

“Știu istoria clubului, unul de tradiție, cu suporteri extraordinari care ne susțin necondiționat. Sunt foarte bucuros că am ajuns la Corvinul și sperăm să adăugăm o nouă performanță în palmaresul Hunedoarei fotbalistice”, a spus Roșu, care îl are iarăși coechipier pe zlătneanul Antonio Bradu (împrumutat de la Rapid), hunedorenii având un cantonament centralizat în Antalya în perioada 13-22 februarie.

Campionatul trecut Roșu (va împlini 21 de ani în 27 februarie) a fost unul dintre principalii marcatori ai sibienilor, iar în această ediție în care a debutat pe a doua scenă, a strâns puține minute, 340, în 10 partide și a marcat un gol. Roșu a început fotbalul la vârsta de 8 ani, la Unirea Juniors Alba Iulia, a trecut apoi pe la Viitorul Sântimbru, CS Zlatna (coechipier cu Andrei Mărginean, Ovidiu Truță, Alexandru Kiraly sau Andrei Crăciun), FCSB (a impresionat la un trial din 2017, însă ulterior s-a accidentat, ruptură a meniscului genunchiului stâng), FC Micești, CS Universitatea Alba Iulia și din iarna anului 2020 a ajuns la echipa din Șelimbăr (antrenor același Florin Maxim). În timpul liber, Roșu este pasionat de muzică, chiar fiind interpret de hip-hop, cu piese lansate sub numele ”RoȘu”.