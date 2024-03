Ana Medruț, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, calificare la etapa națională a olimpiadei de limba franceză. O altă elevă a obținut premiul II

Două eleve de la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a olimpiadei de limba franceză. Ana Medruț s-a calificat la faza națională, iar Cernuta Melania a obținuț locul II.

Eleva Medruț Ana, pregătită de doamna profesoară Vodă Aura, și-a desăvârșit pasiunea pentru limbile străine prin calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză.

De asemenea, Ana este pasionată și de istorie, reușind și aici o performanță deosebită. Pregătită de domnul profesor Teompa Aviu Ștefan, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a olimpiadei la această disciplină.

Elevă în clasa a XII-a C și aflată la a doua calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză, mărturisește: „Găsesc această experiență frumoasă și plină de învățături, întrucât, în afara informațiilor științifice formale pe care mi le-am însușit, am întâlnit persoane minunate de la care am învățat cum să gestionez stresul, emoțiile și cum să valorific experiența competiției. Pe viitor, îmi doresc să îmi îmbin pasiunile, toate având în centru omul: limbile străine, istoria, geografia și sociologia. Astfel, vreau să urmez o carieră în drept european și internațional, domeniu în care consider că aș putea să îmi valorific toate calitățile.”

Pasiunea pentru limba franceză o caracterizează și pe eleva Cernuta Melania. Pregătită tot de doamna profesoară Vodă Aura, Melania a obținut Premiul al II-lea la etapa județană a acestei olimpiade.

O fire pozitivă și veșnic zâmbitoare, eleva spune: „Cât despre limbile străine, ele au fost și sunt o întreagă călătorie. Să plutesc printre verbe și substantive, dar și să-mi încerc măiestria în cuvinte simple, ce poate fi mai frumos decât aceasta?” Elevă în clasa a IX-a B/C, este pasionată și de literatură și poezie, având articole și poezii publicate în reviste de specialitate.

Felicitări și mult succes în competițiile viitoare!

