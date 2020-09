An școlar haotic pentru elevii de clasa a 8-a: Vor da Evaluarea Națională după modele noi pentru care nu au fost pregătiți

Începutul noului an şcolar în contextul pandemiei actuale ridică diverse semne de întrebare cu privire la condițiile în care acesta va avea loc. Structura subiectelor pentru Evaluarea Naţională 2021 se schimbă, iar elevii care încep acum clasa a opta trebuie să rezolve, în vară, subiecte concepute după modelele testelor PISA.

Noile programe de examen la Limba Română și Matematică, pentru Evaluarea Națională 2021, au fost publicate în Monitorul Oficial în aprilie 2020. Profesorii spun că deocamdată nici vorbă de manuale noi ori de culegeri după care să îi pregătească pe cei mici.

Modificările vin în contextul în care elevii care încep acum clasa a opta au avut programe şcolare noi şi manuale noi la fiecare materie.

Față de programa actuală, după care au fost concepute subiectele pentru cei care au dat Evaluarea Naţională vara aceasta, modificările sunt esenţiale.

Astfel, la Limba Română dispar compunerile. Genurile și speciile literare sunt înlocuite de „tipuri de texte”. De asemenea, candidaţii nu vor mai avea de motivat apartenenţa unui text studiat la o specie sau gen literar.

La Matematică, în schimb, noua programă propusă nu conţine schimbări esenţiale faţă de programa actuală. Profesorii spun că este mai multă materie, iar noile conţinuturi au fost organizate pe domenii şi subdomenii. De exemplu, la clasa a 5-a a fost introdusă scrierea numerelor naturale în baza 2 sau probleme rezolvate prin metode aritmetice, iar la clasa a 8-a au apărut operaţiile cu intervale.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, spunea la finalul anului trecut, după publicarea rezultatelor la testarea PISA, la care România a avut cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani, că acestea „nu trebuie neapărat să ne îngrijoreze, pentru că accentul nu se pune neapărat pe ce ştiu elevii, ci pe ce aplică”. În plus, spunea ministrul Educaţiei, „este o problemă de sistem”, iar profesorii trebuie să îi pregătească pe elevi în aşa fel încât informaţiile pe care le primesc la şcoală să fie corelate cu cerinţele pieţei muncii.

Febra Examenelor Naţionale păleşte, deocamdată, în faţa scenariilor sub care va începe noul an şcolar.

„Elevii de clasa a opta vin la școală fără să aibă manuale pe bănci. Este vorba de generația care nu a avut niciodată manuale la început de an școlar.

Acești copii au trecut prin toate modificările și vor da Evaluarea Națională după modele noi pentru care nu au fost pregătiți. Au doar un an ca să se pregătească, iar acest an începe haotic.

Va fi un an experimental care va afecta foarte mulți copii, mai ales pe cei care nu au avut acces online”, a afirmat la Digi24 Cristina Tunegaru, profesor de limba română.

Ea a criticat noile ghiduri pentru anul școlar 2020 – 2021 susținând că „nu sunt conectate la realitate”.

„Pentru ore online ai nevoie de suport tehnic. Dar pentru a crea o oră live, astfel încât elevii să urmărească și să înțeleagă, trebuie foarte multă muncă. În școli nu există suport tehnic pentru profesori, abia dacă e un laptop.

Sistemul hibrid va fi unul cu mari probleme.

Copiii de acasă vor juca rol de spectatori, acest sistem va fi realizabil dacă ei vor putea vedea și auzi. Dacă în clasă este un microfon, iar profesorul face doi pași în clasă, s-ar putea ca elevul de acasă să nu audă nimic.

Plus că, după două săptămâni, când se face schimbul, se va merge mai departe cu materia, nu se reia materia, pentru că altfel ar trebui ca materia dintr-un an să se facă în doi. Plus că este vorba de materia care trebuie recuperată de anul trecut. Așa că, se adaugă materie în acest an școlar”, a adăugat profesoara.

