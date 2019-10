Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Abrud, modernizat pe fonduri europene. Investiție de peste 2,2 milioane euro pentru creșterea calității serviciilor medicale

După mai puțin de un deceniu de la precedentul proiect REGIO, edilii din Abrud – județul Alba, au pregătit și depus la ADR Centru, în vederea finanțării prin Axa Prioritară 8 a Programului Operațional Regional 2014-2020, un nou proiect pentru finanțarea sistemului medical din oraș.

Prin aceasta noua initiativa se vor investi fonduri europene in vederea cresterea calitatii serviciilor medicale si pentru imbunatatirea accesului persoanelor sarace la serviciile de ingrijire medicala primara. Cererea de finantare cu titlul ”Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare”, are o valoare totala de 10,7 milioane lei, iar contractul de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 a fost semnat azi la sediul ADR Centru din Alba Iulia de catre primarul din Abrud, domnul Nicolae Simina, in prezenta directorului general ADR Centru, domnul Simion Cretu.

Proiectul urmareste modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire ambulatoriu, prin schimbarea destinatiei unei cladiri existente si transformarea acesteia intr-una destinata activitatii medicale; cresterea calitatii serviciilor oferite in cadrul sectiilor ambulatoriului, dar si cresterea gradului de accesibilitate in spatiile aferente ambulatoriului.

Aceste elemente sunt in acord cu prevederile Ghidului de finantare pentru Prioritatea de Investitii 8.1 din cadrul POR 2014-2020, care prevede dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, pentru reducerea inegalitatilor in privinta starii de sanatate a cetatenilor si promoveaza incluziunea sociala, prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale si de sanatate publica. Fondurile europene sprijina astfel cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate.

Orasul Abrud, cu o istorie multimilenara in domeniul mineritului in inima Tarii Motilor, mai are acum doar putin peste 5000 de locuitori, datorita depopularii masive a zonei montane a Apusenilor. Populatia este, in general, imbatranita si nu dispune de resurse pentru a apela la servicii medicale din marile centre urbane. Din acest motiv, edilii au pregatit aceasta a doua cerere de finantare pentru imbunatatirea sistemului medical, dupa ce, in urma cu mai putin de zece ani, au implementat proiectul ”Modernizare, reabilitare si echipare corp cladire ambulatoriu de spital Abrud”, in valoare totala de aproape doua milioane lei, finantat prin REGIO 2007-2013, precursorul actualului program.

”Prin acest proiect ne propunem sa schimbam destinatia unei cladiri din curtea policlinicii din oras, sa o transformam din magazie in unitate medicala si sa o reabilitam. Aceasta modernizare si extindere, va ridica la standarde europene spatiile ambulatoriului si vor rezulta posibilitati crescute de igienizare si sterilizare in activitatea sanitara. Astfel, vom tine sub control bolile transmisibile, intr-un spatiu cu frecventa ridicata a accesului public, pentru a reduce potentialele focare de raspandire de germeni. De asemenea, cream conditii normale, atat pentru efectuarea actului medical cat si din punct de vedere al serviciilor de care beneficiaza pacientii ambulatoriului”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, domnul Nicolae Simina, Primarul orasului Abrud.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare” are o valoare totala de 10.699.922,06 lei, din care peste 10,48 milioane lei – respectiv 98% din cheltuielile eligibile ale proiectului, aproximativ 2,25 milioane euro – sunt fonduri nerambursabile. Data limita pentru finalizarea proiectului este prevazuta la finele lunii iulie 2022.

In esenta, proiectul prevede extinderea actualului ambulatoriu a Spitalului Orasenesc, prin inglobarea cladirii C8, o actuala magazie ce va face parte apoi din ambulatoriul spitalului, pe latura sa de sud-est. Regimul de inaltime al extinderii este de P+1E, iar suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata sa desfasurata fiind de 880 mp.

Investitia presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului, prin desfacerea unor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara. Noua cladire functionala a ambulatoriului va fi dotata cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii. Prin proiect se propune si dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica. Detalii privind obiectivele acestui proiect si activitatile desfasurate se regasesc in Fisa asociata prezentului material de presa.

”Unitatile medicale din judetul Alba beneficiaza, prin contractele semnate, de investitii totale cumulate in valoare de peste 17 milioane euro, pentru extinderi si modernizari de cladiri, dar si pentru eficientizare energetica si achizitia de dotari moderne. Realizarile sunt posibile datorita accesarii de catre reprezentantii administratiei publice locale a mai multor scheme de finantare din fonduri europene REGIO pentru investitii in infrastructura de sanatate.

As dori sa subliniez ca edilii din Abrud au pregatit aceasta cerere de finantare avand exemplul precedentului proiect REGIO, finalizat in urma cu cativa ani. Nu este usor pentru o localitate cu buget destul de redus sa acceseze fonduri europene, dar acest domeniu al sanatatii este foarte important, iar oamenii, cei peste 20.000 de locuitori ai intregii zone deservite de ambulatoriul din Abrud, vor sti ca administratia locala face eforturi pentru rezolvarea problemelor comunitatii, utilizand resurse europene”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.