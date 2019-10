Ambulatoriul spitalului din Cugir va fi modernizat cu fonduri europene: Investiție de peste 12 milioane lei pentru achiziția a peste 200 de tipuri de echipamente și piese de mobilier

După un an și jumătate de la semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Secției Maternitate și Pediatrie din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir, un nou contract care atrage fonduri nerambursabile în valoare de peste 2,25 milioane euro a fost semnat astăzi la sediul ADR Centru din Alba Iulia.

Finantat prin Axa Prioritara 8 a Programului Operational Regional 2014-2020, proiectul ”Modernizare ambulatoriu Cugir prin achizitie de dotari”, a carui valoare totala este de circa 12,8 milioane lei, a fost semnat de primarul orasului Cugir, domnul Adrian Teban si de directorul general ADR Centru, domnul Simion Cretu. Investitiile vor viza achizitia a peste 200 de tipuri de echipamente si piese de mobilier, in vederea cresterii calitatii actului medical cu fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020.

”Orasul Cugir este acum pe un drum cu totul nou pe calea dezvoltarii durabile. Fondurile europene reprezinta resursele financiare de care avem nevoie si investim banii publici in ceea ce s-a dovedit important pentru locuitori. In perioada precedenta am reabilitat strazi si am modernizat Ambulatoriul Spitalului, absorbind peste 3,5 milioane euro. Pentru aceasta perioada continuam sa sustinem imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, prin reabilitarea altor strazi din oras, investim bani europeni in reabilitarea termica a cladirilor, cum avem la Maternitate, pentru modernizarea gradinitelor, sau pentru reducerea emisiilor poluante, prin solutii moderne de transport. Echipamentele pe care le achizitionam prin acest proiect vor asigura dotarea a 14 sectii si sunt importante in stabilirea rapida si corecta a diagnosticelor, sau in procesul de tratament. Dotarea cu tehnica medicala noua a policlinicii va atrage creste increderea publicului larg in serviciile oferite si vom putea asigura tratamente adecvate pentru mai mult de 30.000 de cetateni, atat din oras, cat si din localitatile invecinate”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, domnul Adrian Teban, Primarul orasului Cugir.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Modernizare ambulatoriu Cugir prin achizitie de dotari” are ca obiectiv cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate din zona orasului Cugir. Acest obiectiv se va realiza prin dotarea corespunzatoare a infrastructurii medicale, in vederea respectarii conditiilor de diagnosticare incipienta si pentru tratarea cu succes a unor afectiuni mai putin grave. In plus, se vor achizitiona echipamente de uz medical noi si performante, care vor utila cabinetele de: cardiologie; medicina interna; diabet, boli nutritie si boli metabolice; pneumologie; boli infectioase; pediatrie; dermatologie; endocrinologie; obstetrica-ginecologie; chirurgie; radiologie; recuperare medicala; laborator si oftalmologie. Durata de derulare a investitiilor se va intinde pana la finalul lunii septembrie 2020, fiind necesare fonduri totale in valoare de circa 12,798,261.88 lei (circa 2,75 milioane euro), din care 10,485,452.18 lei (peste 2,25 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului.

”Apelul de finantare a proiectelor destinate ambulatoriilor de spitale, ca o componenta a accesibilitatii serviciilor de sanatate, este foarte important la nivelul Regiunii Centru. S-au depus peste 35 de cereri de finantare, a caror valoare a depasit 320 milioane lei. In regiune avem deja semnate 14 proiecte, inclusiv acesta de la Cugir, prin care se atrag fonduri europene de circa 30 milioane euro, pentru modernizarea si dotarea ambulatoriilor spitalelor urbane, unde cetatenii vor beneficia de servicii medicale nespitalicesti de calitate, pentru a nu mai fi nevoiti sa migreze spre marile centre urbane sau in afara tarii. Orasul Cugir s-a dezvoltat foarte mult in ultima perioada, pe de o parte datorita investitiilor private, pe baza fortei de munca inalt calificate existente si, pe de alta parte, datorita eforturilor administratiei publice locale de a imbunatati climatul socio-economic urban. Vorbim de investitiile realizate cu fonduri proprii sau prin PNDL, dar si cu resurse europene. Proiectul semnat azi va duce la obtinerea unor echipamente moderne, necesare pentru fiecare cabinet de consultatii, dotari evidentiate de cazuistica de la nivelul ambulatoriului, pe tipuri de investigatii si interventii necesare”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.