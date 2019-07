”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gândul la tragedia Alexandrei, o albaiuliancă retraiește clipele dramatice petrecute cu ani în urmă.

Cu gândul la tragedia Alexandrei, fata ucisă cu bestialitate la Caracal care a sunat în van la 112, o fostă jurnalistă albaiuliancă, retrăiește clipele petrecute cu ani în urmă, când, în urma unui accident, a sunat degeabă la numărul care trebuia să fie salvator.

”Am avut accident, am sunat la 112 și nu a venit nimeni…

Tragedia de la Caracal de la care nu-mi pot dezlipi creierul, retina, sufletul, mi-au readus în minte că și noi am apelat 112 degeaba, într-o stare de urgență, evident incomparabilă cu situatiat copilei chinuite, dispărute …

Acum îmi pare rău că nu am reclamat la vremea aceea, m-am bucurat că Dumnezeu ne-a salvat dintr-o cumplită întâmplare și mi-am spus că este suficient. Mă simt vinovată, trebuia să reclam 112 până în pânzele albe. In 6 decembrie 2013, în miezul unei nopți geroase, cu un vânt năpraznic, ne deplasam dinspre Iași spre Ardeal prin zona Codlea.

Soseaua plină de polei, fir de antiderapant. La ultima curbă în coborâre, mașina, o dubă Mercedes proaspăt cumpărată, nu a mai putut fi controlată deloc, am căzut în hău…Am crezut că am încheiat socotelile cu viața dar am avut noroc cu un copac masiv. Ne-am oprit în el și din fericire, noi nu am pățit nimic deși mașina s-a făcut praf. După o vreme am reușit să ieșim din mașină și cu chiu cu vai am urcat prăpastia până la șosea, am ajuns aproape înghețați.

Am sunat la 112, am spus ce am pățit, am cerut ajutor dar…degeaba. Au spus că dacă nu sunt victime nu se deplasează. Am explicat că suntem aproape înghețați, mașina e în prăpastie, au spus să sunăm o firmă de tractare din Codlea…Nici nu vreau să-mi aduc aminte acea noapte…am avut noroc cu copiii, au sunat peste tot până au găsit un binevoitor să ne scoată de acolo. Acesta ne-a spus că în urma cu 5 ore, exact din același loc a mai scos o mașină, tot polei, aceeași situație…Sigur, noi am fost un caz fericit nu ca biata copilă. Indiferența…cam la fel.

De două zile încoace mă tot întreb: suntem cu adevărat o societate bolnavă? …Dumnezeu să o aibă în pază pe Alexandra, fetița ucisă de două ori: de bestie și de un sistem pe care nu știu cum să-l calific, incompetent, indiferent…iresponsabil…”