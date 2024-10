Alin Ignat, deputat de Alba: „Impostura tovarășilor Roman și Dumitrel a dat faliment: Candidatura lui Silviu Ponoran pentru Senat, din partea PNL, INVALIDATĂ definitiv de Curtea de Apel.”

Exact cum am avertizat de multă vreme, planul lui Florinel și Dumitrel de a-l expune și de a-l folosi pe Silviu Ponoran pentru a aduna voturi, ca apoi să scape de el, înlocuindu-l cu bunul lor prieten Claudiu Răcuci, a dat roade.

Doar că mai devreme decât se așteptau. Moții văd acum clar minciuna cuplului distructiv pentru Alba. Și bătaia de joc la adresa unui coleg, primar liberal, care a livrat rezultate partidului zeci de ani. Acești tovarăși care conduc astăzi PNL Alba nu dau doi bani pe proprii colegi și nu ezită o clipă să îi folosească pentru a-și obține pozițiile lor calde și privilegiile de care nu se mai satură.

Imediat de și-au atins scopul îi elimină ca pe o măsea stricată. Când am plecat din PNL și am arătat practicile securiste ale cuplului Roman-Dumitrel, știam ce vorbesc, iar ce se întâmplă azi cu Silviu Ponoran e doar o confirmare în plus.

Impostura conducătorilor care au dus PNL Alba în derivă iese la iveală și e doar începutul.

Pe 1 decembrie, eliberăm Alba de aroganța și impostura de la vârful PNL.

Cu decență.

Alin Ignat, deputat de Alba

