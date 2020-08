Alianța USR PLUS propune o echipă de specialiști pentru Consiliul Județean Alba

În perspectiva alegerilor locale din 27 septembrie Alianța USR PLUS a depus candidaturi pentru competițiile electorale care vizează primăriile și consiliile locale în 54 de localități din județul Alba și își propune ca să obțină victoria în municipiul Alba Iulia și în alte câteva localități din județ.

Viitorii primari și consilieri locali ai Alianței sunt oameni harnici, capabili să conducă administrațiile locale în localitățile unde candidează. Ei vor fi sprijiniți în activitatea lor administrativă de o echipă de specialiști pe care Alianța „i-a aruncat în luptă” pentru alegerile pentru Consiliul Județean. Majoritatea zdrobitoare a candidaților Alianței care se vor regăsi în compenența viitorului Consiliu Județean Alba sunt oameni tineri, noi în politică, lor adăugându-li-se și colegi cu experiență și care aduc plusvaloare echipei.

Candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba din partea USR PLUS este Mihail David, un tânăr de 34 de ani, tată al unei fetițe. Lucrează în mediul privat ca director general adjunct la o firmă din domeniul transportului de marfă și logistică și timp aproape 13 ani a activat în mediul ONG. S-a implicat în numeroase proiecte și își dorește să contribuie la schimbarea profundă a comunității, având convingerea că România trebuie să se dezvolte într-un mod sănătos pe termen lung.

Beniamin Todosiu este cel care deschide lista de candidați pentru Consiliul Județean Alba. Are 33 de ani, este căsătorit și are un băiețel. Este tehnician dentar și, așa după cum se autodescrie, este un om simplu, care, sătul până peste cap de promisiunile nerespectate ale politicienilor clasici, a decis să se implice în politică pentru a schimba în bine comunitatea în care trăiește. Este un om nou în politică, un om care crede în valori și principii corecte.

Tânărul inginer Claudiu Nemeș este reprezentantul zonei Cugir – Sebeș în echipa Alianței USR PLUS Alba pentru Consiliul Județean. Momente critice pentru el au fost tragedia de la Colectiv (din 2015) și OUG 13 (din 2017), atunci a simțit că a sta deoparte și a comenta nu rezolvă problemele din politica românească. S-a decis să lupte pentru o Românie în care meritocrația să ia locul parvenitismului, iar statul de drept să nu fie doar o definiție, ci o stare firească a lucrurilor.

Marius Rof este un jurist de 29 de ani foarte apreciat în zona Munților Apuseni. Deși e tânăr, are o bună experiență în administrația publică, dobândită în perioada în care a fost consilier local la Almașu Mare. Consideră candidatura sa ca pe un angajament luat în fața cetățenilor pentru a contribui la o schimbare majoră a ritmului de dezvoltare în Apuseni, în sectoare importante precum transport, asistență medicală, turism, educație etc.

Mihai Ionele are 39 de ani, este căsătorit, are doi copii și este specialist în domeniul agriculturii. Crede în priceperea fermierului român, crede în importanța agriculturii și a ales să contribuie la impulsionarea dezvoltării acestui sector esențial din economia noastră. S-a alăturat echipei USR PLUS pentru că aici a găsit oameni care își doresc să construiască având la bază principii sănătoase și consideră că „Oameni ca tine, schimbă Alba în bine!”.

Profesorul Adrian Simion este un om cu o importantă experiență politică, unul dintre aceia care își dorește o schimbare adevărată, în bine, a României, iar nu doar o falsă alternanţă la putere a unor oameni care au agende proprii sau de grup. Coordonează activitatea politică a Alianței în zona Aiud – Ocna Mureș și vrea să implementeze proiecte bune pentru dezvoltarea zonei și a județului, având o bogată experiență în domenii precum educație, cultură și proiecte pentru tineret. Este căsătorit și are un băiat de 11 ani.

Zona Blajului este reprezentată de Viorel Rașcovici, un fost ofițer în cadrul MAI. Licențiat în drept și cu studii în domeniul pihologiei judiciare, el se află deja în slujba cetățenilor de circa 30 de ani, având o experiență bogată în domeniul administrației și ordinii publice. Consideră că doar atunci când vom reuși să legăm politicile, transparența și resursele de la nivel european cu cele de la nivel național și local, vom putea cu adevărat să schimbăm România în bine.

Doamna Constanța Anca este profesoară la de chimie la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, unitate de învățământ la care a fost și director adjunct. Are o experință de consilier local în CL Ciuruleasa și s-a alăturat echipei USR PLUS pentru CJ Alba deoarece are niște deziderate clare legate de ceea ce ar trebui să se întâmple în județul nostru.

Alături de candidații prezentați anterior se mai află și alții, toți fiind oameni serioși, care au proiecte necesare pentru dezvoltare a județului, oameni care au dovedit în domeniile în care activează că pot fi niște profesioniști pe care se poate conta.

