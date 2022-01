Alexandru Rafila: „În valul 5 estimăm o dublare a numărului infecțiilor. Certificatul verde ar fi limitat creșterea”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Antena 3, că estimările specialiștilor în sănătate publică este că numărul de cazuri de coronavirus din valul 5 va fi de două ori mai mare decât numărul de cazuri din valul 4. O creștere mai rapidă a infectărilor este de așteptat să aibă loc în România începând cu jumătatea lunii ianuarie, iar introducerea certificatului verde ar fi putut limita răspândirea virusului, a adăugat ministrul.

„Deja cazurile cresc, important e daca ajungem la o crestere galopanta. Probabil ca in jurul datei de 15 ianuarie vom incepe sa asistam la o crestere mai rapida numarului de cazuri. In valul 4 am avut cca 400.000 de imbolnaviri confirmate. Cate imbolnaviri vom avea in valul 5 ramane de vazut. Noi estimam probabil o dublare a numarului de cazuri in valul 5”, a afirmat Rafila.

„Certificatul verde ar fi putut sa limiteze cresterea si asta oferea o relaxare a sistemului sanitar si nu l-ar putea fi pus in pericol asa cum ar putea fi daca numarul de infectari este mare”, a adăugat ministrul Sănătății.

Rafila a mai declarat luni, la Antena 3, că este atributul Parlamentului să decidă introducerea sau nu a certificatului verde, demnitarul precizând că „există un blocaj” în acest sens.

Sursa: stiripesurse.ro