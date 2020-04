“Alerg pentru autism”: Dan Aldea, ambasadorul județului nostru, va parcurge 100 km în 24 ore pentru realizarea unei platforme online de terapie pentru copii

Ediția a patra a maratonului caritabil „Alerg 24 de ore pentru autism”, care trebuia inițial să se desfășoare inițial pe 2 și 3 mai, în stațiunea Mamaia, a fost reprogramată pentru zilele de 19 și 20 septembrie. Însă, organizatorii au decis să păstreze tradiția deșfășurării evenimentului pentru luna mai, lansând astfel provocarea de a alerga minim 100 km în 24 ore, bineînțeles, ținându-se cont de actualele restricții.

Potrivit acestora, această decizie a fost luată, pentru siguranța și sănătatea tuturor, dar și pentru a susține măsurile luate la nivel național de prevenire a extinderii epidemiei de Covid-19.

Dan Aldea este ambasadorul județului nostru în cadrul acestui eveniment dedicat copiilor care suferă de autism. De profesie economist, Dan este un susținător fidel al sprijinirii copiilor cu dizabilități, organizând anual la Blaj „Crosul Speranței”. Acest eveniment caritabil este organizat de Asociația Running&Cycling Club Blaj, echipa cu care Dan Aldea urma să participe la începutul lunii mai la evenimentul de pe malul Mării Negre, însă situația actuală a obligat organizatorii să-l amâne până în toamnă.

Pentru evenimentul de la Blaj, Dan coopta parteneri şi sponsori pentru sprijinirea persoanelor cu sidnormul Down.

„Ne-am dorit foarte mult să participăm la acest eveniment, deoarece și noi organizăm la Blaj de trei ani un eveniment oarecum asemănător, tot cu scop caritabil, dedicat sprijinirii copiilor cu sindrom Down din zona noastră. Dar ziua de mâine a avut pentru noi alte planuri”, a declarat Dan.

El spune că atunci când a aflat că organizatorii evenimentului vor să păstreze tradiția, lansând o provocare mai specială, nu a stat nicio clipă pe gânduri:

„Ne-am resemnat cu toții. Însă, atunci când Adrian Gemănaru, organizatorul evenimentului “Alerg pentru autism” a venit cu idea de a păstra tradiția desfășurării acestuia la data de 2-3 Mai și a lansat provocarea de a alerga minim 100 km în 24 ore, având în vedere restricțiile actuale, fiecare unde are posibilitatea: curte, casă, bandă de alergare, dealuri, păduri, respectând restricțiile impuse, nu am stat pe gânduri și am răspuns instant, fără să mă gândesc prea mult la ce implică parcurgerea celor 100 de km”.

Deși inițial, la startul înscrierilor fuseseră doar 30 de locuri disponibile, în cele din urmă organizatorii au suplimentat până la 150 de locuri. Astfel, împreună cu Dan alți 149 de oameni curajoși și perseverenți vor participa pentru realizarea unei platforme online de suport emoțional și terapie pentru copiii cu autism ce nu pot beneficia de servicii terapeutice în această perioadă.

„Nu sunt un alergător profesionist și nu stiu dacă hernia, care a dormit vreo șapte ani, iar acum dă ceva semne de trezire și genunchiul meu stâng, operat de două ori in ultimii ani mă vor ajuta, pe măsura voinței mele, însă știu un singur lucru: am ocazia să ajut copiii cu autism din toată țara. Pentru că voi lupta alături de alți 149 de oameni curajoși și perseverenți, care au ultramaratonul “la degetul mic”, și care au făcut un mod nobil de viață din a-i ajuta pe alții. Sunt oameni de poveste, visători, “nebuni “pasionați și sunt mândru că voi putea să alerg alături de ei, însă de la distanță…”, a menționat ambasadorul județului nostru pentru sprijinirea acestei cauze caritabile.

Cauza lui Dan, de a parcurge distanța de minim 100 de km, poate fi sprijinită de oricine dorește, cumpărând kilometrii alegrați de acesta. Licitația pornește de la 30 de lei, adică minim 3 km, prețul unui km fiind de 10 lei.

„Aș dori ca, împreună cu voi, să facem un bine, ajutând la realizarea proiectului PLATFORMĂ ONLINE DE TERAPIE PENTRU COPIII CU AUTISM. Astfel:

Eu voi încerca să parcurg o distanță de minim 100 km în cele 24 de ore

Am nevoie de încurajările voastre și de energia pe care mi-o puteți transmite

Voi puteti susține cauza, cumpărând km alergați de mine, 1km=10 lei, licitația pornind de la minim 3 km=30 lei

Puteți dona accesând linkul:

https://alergpentruautism.ro/ambasadori/?aid=35

FOARTE IMPORTANT: în cadrul formularului, există o rubrică care conține numele alergătorului pentru care donați (completați DAN ALDEA)”, a explicat economistul cu suflet mare.

El spune că scopul pentru care cu toții vor lupta este despre bunătate, despre copii, dar mai ales despre unitate:

„ÎMPREUNA putem pune un zâmbet pe chipul unor copii greu încercați. Prieteni, sunt convins că ÎMPREUNĂ vom reuși, așa cum am făcut-o de atâtea ori, începând cu Crosul Speranței Blaj, sau donând mai recent pentru spitalul din Blaj, pentru Crucea Roșie Suceava, la îndemnul lui Stefan Mandachi-strașnic om, sau pentru alte cauze, ca Magic Home, Dăruiește Viața sau fiecare cum ați mai crezut de cuviință.

Mulțumesc celor care ați donat deja, precum și celor care o veți face până în 02.05.2020. Chiar dacă, de data asta nu vor fi (încă) urme pe nisip, pe oriunde trecem, LĂSĂM URME! De noi toți depinde un mâine mai bun! Vă mulțumesc!”, a spus Dan Aldea.