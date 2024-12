Alegeri parlamentare 2024 în Alba | Corneliu Mureșan: Am votat pentru România pe care o iubesc și pentru județul Alba pe care vreau să îl reprezint cu onoare, respect și cu bună credință

Președintele PSD Alba, consilierul județean Corneliu Mureșan a votat, astăzi, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, pentru schimbul de generații, în care clasa politică veche din județul Alba e înlocuită de oameni noi.

Corneliu Mureșan candidează din partea PSD la Senatul României.

”Am votat pentru România pe care o iubesc și pentru județul Alba pe care vreau să îl reprezint cu onoare, respect și cu bună credință.

Am votat pentru SCHIMBUL DE GENERAȚII, în care clasa politică veche din județul Alba e înlocuită de oameni noi, parte dintr-un partid serios, cu principii sănătoase, cinste și credință adevărată în valorile creștine. Am ales o generație de parlamentari care nu repetă greșelile trecutului și care are grijă de viitorul european al României.

Îndemn toate generațiile din Alba să meargă la vot și să aibă curajul SĂ ALEAGĂ OAMENI de acasă, de la noi din Alba, oameni bine pregătiți care au dovedit în viață și în carieră că fac treabă bună.

Pe 1 Decembrie, vă rog să sărbătorim România prin votul nostru. Astăzi, în fiecare urnă stă viitorul și șansa ca România să rămână LIBERĂ, EUROPEANĂ, dar mai ales SIGURĂ.

La mulți ani, români! Vă rog să iubiți România oriunde v-ați afla!”, a transmis Corneliu Mureșan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI