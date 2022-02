Alege viața: Peste 60 de amenzi și doi șoferi prinși beți la volan, în urma unei acțiuni a polițiștilor din Sebeș

Când sunt Paștele ortodox și Paștele catolic în anul 2022. De ce sunt sărbătorite la date diferite?

Paștele Ortodox 2022 și Paștele Catolic 2022, spre deosebire de Crăciun, pică la date diferite în fiecare an, având în vedere că momentul Învierii Domnului este calculat în funcție de echinocțiul de primăvară și prima lună plină care urmează. Paștele catolic 2022 este în 17 aprilie, iar Paștele ortodox 2022 pică dumincă, 24 aprilie.

Paștele sau sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, motiv pentru care credincioșii se pregătesc în fiecare an așa cum se cuvine pentru acest moment.

Paștele Ortodox pică în fiecare an la o dată diferită, având o modalitate mai specială de calcul. Cu toate acestea, un singur aspect se păstrează de la an la an și anume ziua în care cade Paștele, aceasta fiind întotdeauna duminica.

Paștele Ortodox va pica destul de devreme în anul 2022. Dacă în alți ani credincioși au sărbătorit Învierea Domnului Iisus Hristos în luna mai, în 2022, Paștele Ortodox pică pe 24 aprilie, iar Floriile 2022 se sărbătoresc cu o săptămână mai devreme.

În anul 2022, Paștele Catolic pică mai devreme decât Paștele Ortodox, mai exact pe data de 17 aprilie.

Cum se calculează data la care este sărbătorit Paștele?

Că Paștele Ortodox și cel Catolic pică în fiecare an la o dată diferită nu mai este un secret pentru nimeni, însă sunt destul de puțini cei care știu cum se calculează data la care este sărbătorită Învierea Mântuitorului.

Practic, există un algoritm de calcul care a fost stabilit în primul conciliu de la Niceea. Acest algoritm de calcul spune că Paștele trebuie să pice în prima duminică după prima lună plină sau după echinocțiul de primăvară. Astfel, în funcție de aceste lucruri este calculată data la care credincioșii sărbătoresc Paștele.

De ce catolicii și ortodocșii sărbătoresc Paștele la date diferite?

Foarte rar se întâmplă ca Paștele Catolic și cel Ortodox să pice în aceeași zi, iar explicația este cât se poate de simplă. Chiar dacă însemnătatea sărbătorii este aceeași pentru credincioșii celor două biserici, data Paștelui este diferită pentru că Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă se ghidază după două calendare diferite.

Biserica Catolică ia în calcul calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă se ghidează după calendarul iulian. Automat, echinocțiul de primăvară cade în date diferite și de aici diferențele apărute între data la care este sărbătorit Paștele Catolic și cel Ortodox.

Când pică Paștele Ortodox în următorii ani?

Paște Ortodox 2023:16 aprilie

Paște Ortodox 2024: 5 mai

Paște Ortodox 2025: 20 aprilie

Paște Ortodox 2026: 12 aprilie

Paște Ortodox 2027: 2 mai

Paște Ortodox 2028: 16 aprilie

Când pică Paștele Catolic în următorii ani?

Paște Catolic 2023: 9 aprilie

Paște Catolic 2024: 31 martie

Paște Catolic 2025: 20 aprilie

Paște Catolic 2026: 12 aprilie

Paște Catolic 2027: 2 mai

Paște Catolic 2028: 16 aprilie

Pe lângă obiceiurile de Paște, păstrate din vechime, în lumea modernă, de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos se transmit felicitări de Paște familiei, rudelor, persoanelor apropiate.