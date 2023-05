Albalact, Covalact și Dorna Lactate, amendate de Consiliul Concurenței. Ce sume trebuie să plătească

FOTO VIDEO| ECO CHALLENGE Ciugud: Punctul de întâlnire al pasionaților de mașini electrice. Cât costă să parcurgi 500 de kilometri cu un astfel de mașină?

Astăzi are loc loc în Ciugud, Alba, un eveniment deosebit dedicat promovării mașinilor electrice și a conducerii ecologice și preventive. Este vorba despre „ECO CHALLENGE Ciugud”, un campionat național, având drept scop încurajarea adoptării mașinilor electrice și educarea participanților în privința conducerii responsabile.

Evenimentul a atras atenția atât a pasionaților de mașini electrice, cât și a publicului interesat de soluții durabile pentru mobilitate. Acesta presupune atât o expoziție de mașini electrice, cât și o competiție în cadrul căreia mai multe echipaje cu mașini electrice se vor întrece pe un traseu în interiorul comunei și în exteriorul acesteia.

Competiția se desfășoară pe un traseu special amenajat, în care concurenții au trebuit să demonstreze abilitățile lor de conducere economică și preventivă. În cadrul competiției echipajele trebuie să conducă 8 ore în continuu respectând toate regulile de circulație și încercând să economisească cât mai multă energie.

”Am venit din zona Dorohoi, am parcurs aproximativ 500 de kilometri. Am venit să concurăm cu această mașină electrică. Pe drum am încărcat doar la stații de încărcare rapidă cu plată dar, la un calcul rapid, un drum de 500 de kilometri ne-a costat 80 de lei. Toate încărcările adunate ne-au luat cam o oră.”, a spus Ciocan Codrin, participant la Eco Chalange Ciugud 2023.

Participantul a mai spus că este destul de dificil să găsești stații de încărcare: ”Trebuie să recunosc, a fost nevoie de puțină planificare înainte dar nu am dat de stații stricate sau aglomerate”.