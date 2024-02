Albaiuliencele Ana Rodean și Larisa Ardean – medalii de aur, ultima cu record național, la naționalele de marș-iarnă!

La Campionatele Naționale de marș – iarnă, competiție disputată în București, albaiuliencele Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia) și Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea) au cucerit medalii de aur, ultima cu record național! În total, sportivii din Cetatea Marii Uniri au totalizat 5 medalii, două de aur, una de argint și două de bronz

La Campionatul Național de Marș – Iarnă s-au înregistrat rezultate excelente reușite de sportivii din Cetatea Marii Uniri, rezultând o zestre de 5 medalii, dintre care două medalii de aur, una de argint și alte două de bronz. Ana Rodean (CS Unirea) – senioare și Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea) – Under 16 au devenit campioane naționale, ultima cu record național. Au mai urcat pe podium Mihaela Popa (CS Unirea, argint, la senioare) și Andrei Gafița (CSM Unirea, bronz, la senioare), dar și echipa CS Unirea Alba Iulia la Under 16 (junioare 3).

Primul concurs de marș al anului s-a disputat la București, pe un traseu în zona „Arenei Naționale”, competiția fiind la mai multe categorii de vârstă (seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16 și Under 14).

„Ca rezultate era maximum ce puteam obține în actualele condiții. La senioare, de când sunt antrenor, nu am pățit așa ceva, să fie numai două concurente. Mă bucură enorm rezultatul înregistrat de Larisa Ardean, o supriză extraordinară, o sportivă care în primul an ca junioară 3 a spulberat recordul național cu 12 secunde și a învins o adversară mult mai bine cotată”, a transmis Gabriel Avram.

Rezultate: *senioare (20 kilometri): Ana Veronica Rodean (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul întâi și medalie de aur (timpul 1:42:50), Mihaela Popa (CS Unirea Alba Iulia) – locul doi și medalie de argint (timpul 1:47.01). Au concurat doar cele două uniriste, întrucât Mihaela Pușcașu (CSU Reșița) nu a mai luat startul.

*seniori (20 kilometri): Andrei Gafița (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul al 3-lea și medalie de bronz (timpul 1:34.05), pe primele locuri Narcis Mihăilă (CSU Reșita/ CSM Reșița) – aur (timpul 1:27.24) și Marius Ciocioran (CSM Reșița/ CSU Reșița) – argint (timpul 1:31.21).

*Under 18 (5000 metri): Ana Petrescu (CS Unirea, antrenor Mariana Bucerzan) – locul 5 (timpul 30.39);

*Under 16 (3000 metri): Andreea Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea, antrenor Gabriel Avram) – locul întâi și medalie de aur, cu record național (14:15.69), Elena Petrescu (CS Unirea, antrenor Mariana Bucerzan) – locul 5 (timpul 16:58.59); Maria Sicoe (CS Unirea, antrenor Mariana Bucerzan) – locul 17 (timpul 19:32).

Pentru cele două competitoare urmează Campionatul Balcanic (9 martie) și Campionatul Mondial de Marș pe echipe (21 aprilie), ambele în Antalya.

