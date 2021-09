Albaiulianul Lucian Nicolescu „cap de serie” în pregătirea campionilor pentru CUPA DAVIS de la CLUJ

La a doua apariție stagională în fața propriilor suporteri, Unirea Alba Iulia are parte de cel mai dificil examen stagional. Sâmbătă, de la ora 17.00, pe “Cetate”, formația “alb-negrilor” abordează disputa cu gruparea de lângă furnale, liderul Seriei a 9-a, ce are maximum de puncte, din postura de “lanternă roșie”, fără nicio agoniseală în cele 270 de minute scurse.

Se anunță o întâlnire disproporționată, ținând cont că sunt față în față echipe aflate la extremele ierarhiei, cu FC Hunedoara în postura de favorită indiscutabilă a partidei, ținând cont de pretenții și intențiile declarate de a promova în Liga a 2-a, dar și de decalajul valoric.

Hunedorenii și-au dat “restart” în intersezon, tocmai în anul în care Corvinul a sărbătorit centenarul, cu un proiect serios, o campanie masivă de achiziții, inclusiv fotbaliști din Brazilia, un antrenor extrem de apreciat, Florin Maxim, fostul apărător al Unirii Alba Iulia, și implicarea lui Bogdan Apostu (UTA Arad). Oaspeții, ce vor avea alături 100 de suporteri, au impresionat și în Cupa României, unde au trecut 4 faze (ultima, 8-7 după lovituri de departajare, cu CSC Șelimbăr, fosta formație a “principalului” Maxim) și se pregătesc de evenimentul deceniului, meci pe Stadionul “Michael Klein”, miercuri, 22 septembrie, în nocturnă, cu FCSB, în “16”-imile de finală!

Unirea Alba Iulia a devenit cea mai tânără formație din Seria a 9-a, mai ales după plecările lui Selagea și Mardare și ultimele achiziții făcute de Sănătatea Cluj și Viitorul Cluj. Gruparea din Cetatea Marii Uniri suferă în plan sportiv, cu zero puncte și un an 2021 dezamăgitor: numai două victorii din 11 întâlniri disputate (ultima fiind acum 5 luni, la Zlatna, în 2 aprilie, 2-1 cu CS Ocna Mureș)!!!

“Nu avem nimic de pierdut în condițiile unui examen pretențios. Am făcut o figură frumoasă cu Metalurgistul Cugir, când am pierdut în secvențele de prelungire, dar dincolo de oponenți noi avem propriul turnir cu limitele noastre. Adversarul are un ascendent clar prin prisma valorii jucătorilor și pomenesc doar achizițiile Buș, Arnăutu sau Hergheligiu”, a punctat antrenorul Valentin Sinescu, ce a mai pierdut o piesă de bază, pe Răzvan Fetița, folosit atacant în acest campionat, unul dintre puținii jucători experimentați din efectiv, ce este accidentat, astfel că în ofensivă soluțiile la îndemână sunt la niveul improvizațiilor.