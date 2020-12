Albaiulianul Gabriel Avram (CS Unirea Alba Iulia), desemnat pentru a 20-a oară antrenorul anului în Alba, în ultimii 27 de ani!

Mihaela Acatrinei (atletism, CS Unirea Alba Iulia) – sporturi olimpice și Ioo Sandor (karate, Dojokan Activ Aiud) – sporturi neolimpice, au fost desemnați sportivii anului 2020 în Alba.

De asemenea, antrenorii anului sunt din Cetatea Marii Uniri, Gabriel Avram (atletism) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting). În cazul lui Gabriel Avram, vorbim despre un record extraordinar, a 20-a oară în ultimii 27 de ani în vârful ierarhiei județene!

Gala Sportului Județean, evenimentul de seamă al finalului fiecărui an, organizată de Consiliul Județean Alba (a asigurat premiile în bani, cu suma de 45.000 de lei) și DJST Alba (centralizare rezultate, întocmire clasamente, trofee, diplome), a fost una atipică în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, premierea performerilor și laureaților fiind ogranizată doar în mediul online, din motive demne de înțeles.

Firesc, campioana din “Mica Romă”, Volei Alba Blaj a primit iarăși titlul de cea mai bună echipă din județ, formația condusă de Darko Zakok fiind mândria Albei an de an. La capitolul antrenorii anului, CS Unirea Alba Iulia domină această categorie cu Gabriel Avram (atletism) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting, CS Zamolxis Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia), la fel ca în ultima jumătate de deceniu.

*Gabriel Avram și Ovidiu Pănăzan, a 5-a oară consecutiv

La nivelul sporturilor olimpice, marșul din Cetatea Marii Uniri revine în prim plan prin Mihaela Acatrinei (25 de ani), ce a cucerit în premieră distincția cuvenită numărului 1 în topul județean. Ana Rodean (2016 și 2018) a fost atleta care s-a intercalat printre laureații ultimilor ani, Marcel Cercea (2015, judo, LPS Alba Iulia), Ciocănel Raluca (2017, schi, CSȘ Blaj/ CSȘ Cîmpeni) și Laura Alexia Bogdan (2019, judo, CS Unirea Alba Iulia). La sporturi neolimpice, iarăși un reprezentat al Dojokan Activ Aiud, după Iulia Dodoc (2016), Eduard Osz (2017), urmați de Andrei Cioflică (CS Unirea Alba Iulia, 2018), Alexandru Catarambă (CS Unirea Alba Iulia, 2019) – ambii powerlifting).

“2020 a fost un an complet diferit față de tot ce am trăit în cariera mea de antrenor de până acum. A fost un an marcat de incertitudini, de anularea unor competiții internaționale și amânarea celor naționale, neavând siguranța că ele se vor mai ține decât în ultima clipă, un an cu restricții în pregătire. Cu toate acestea a fost un an în care am obținut aproape maximum din ceea ce puteam obține, cu 5 medalii de aur din 6 posibile la Campionatele Naționale de seniori, 6 medalii de argint, 3 la senioare și 3 la tineret și una de bronz, la care se mai adaugă două recorduri personale realizate de Mihaela Acatrinei în proba de 20 km marș și de Georgiana Jid în cea de 10 km marș.

Vreau să mulțumesc pe această cale conducerii CS Unirea Alba Iulia, domnului director Corneliu Mureșan, care a reușit și în acest an să asigure toate condițiile necesare obținerii acestor rezultate, inclusiv plata tuturor drepturile financiare, ceea ce nu este puțin lucru. De asemenea doresc să mulțumesc sponsorului nostru, dr. Holhoș – Rețea de oftalmologie, precum și Consiliului Județean Alba, domnului Ion Dumitrel, pentru ajutorul financiar indispensabil îndeplinirii obiectivelor propuse. Nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc sportivelor mele Mihaela Acatrinei, Ana Rodean și Georgiana Jid, care au muncit cu aceeași dăruire chiar dacă de multe ori nu știau dacă și când vor concura și prin a căror performanțe am reușit să fiu desemnat pentru a 20-a oară în ultimii 27 de ani, cel mai bun antrenor al judetului Alba”, a punctat antrenorul Gabriel Avram.