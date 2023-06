Albaiulianul Dinu Moldovan, la Sepsi Sf. Gheorghe, în Conference League, după retrogradarea cu Chindia Târgoviște

Din motive obiective, cauzate de vremea nefavorabilă, ediția a 4-a a Cupei Cireșelor, competiția fotbalistică din comuna Livezile a fost amânată pentru sâmbătă, 24 iunie, de Sânziene.

„Am preferat să luăm această decizie pentru că nu ne puteam permite să periclităm această sărbătoare a comunei. Am avut noroc că programul anunțat pentru sâmbătă, 17 iunie, nu va fi perturbat.„, a spus primarul Horațiu Han.

Astfel, în 24 iunie, cu o săptămână mai târziu, comuna Livezile va fi gazda unui eveniment sportiv de suflet: Cupa Cireșelor la fotbal, în fapt sărbătoarea comunei. Cu acest prilej vor fi premiați în cadrul festiv, micuții fotbaliști “cireșari” care au ocupat locul al treilea la nivel național la Cupa Satelor Under 13.

Ediția a 4-a a îndrăgitei competiții reunește 6 echipe (Red Bull Livezile, Șoimii Livezile, FC Livezile, Sporting Cacova, Old Boys Cireșarii și Crystal Palace), pe terenul sintetic din curtea școlii din comuna “cireșarilor”. După prima parte a competiției fotbalistice , sunt prevăzute două meciuri demonstrative între Livezile și Lunca Mureșului, primul la Under 13 (ora 14.00), al doilea de Old Boys (ora 14.30). Va continua Cupa Cireșelor, cu festivitate de premiere la ora 18.00, între acestea intercalându-se, la ora 17.00, festivitatea de premiere a cuplurilor din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie.iua este una extrem de atractivă din toate punctele de vedere, în fapt o “serbare câmpenească” în condițiile în care cei mici au la îndemână un tobogan gonflabil amplasat în zonă, iar seara după ora 19.00 este prevăzut un program artistic susținut de ansamblul folcloric “Doina Aiudului”, Melodis Aiud, rapsodul popular Dumitru Moisă și scriitorul Bogdan Popa (la ora 22.00 este un foc de artificii).