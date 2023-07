Albaiulianul Bogdan Lazăr, la FC Argeș, sub comanda lui Alex Pelici

Fotbalistul albaiulian Bogdan Lazăr (20 de ani) a ajuns la divizionara secundă FC Argeș sub comanda fostului unirist Alexandru Pelici.

Jucătorul din Cetatea Marii Uniri este a 16-a achiziție estivală a „vulturilor violeți”, venind de la Farul Constanța, echipă la care a activat de 7 ani. Noua achiziție piteșteană provine de de la Farul Constanța, unde la prima echipă a prins lotul de două ori în sezonul trecut, o dată în campionat și o dată în Cupa României, dar nu a jucat. A fost utilizat, totuși, de două ori, 68 de minute în sezonul 2019-2020 de primă ligă, când echipa se numea Viitorul, însă, în rest, a evoluat la echipele de juniori ale clubului.

Bogdan Lazăr a fost în permanență convocat la loturile naționale, la diverse categorii de vârstă, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 și Under 19, fiind campion național cu Viitorul Constanța Under 19 în două rânduri. Postul său de bază este apărător lateral stânga, dar poate evolua în în zona centrală a defensivei. În ultimul sezon, a absentat o perioadă îndelungată de pe gazon, din pricina unor probleme de sănătate.

Debutul său în Liga 1 s-a produs în august 2020, la o partidă Viitorul – Sepsi 0-3, sub comanda lui Gheorghe Hagi.

De mic, Bogdan a fost atras de “sportul rege”, iar la 5 ani a fost legitimat întâia dată, la Unirea Alba Iulia, fiind pregătit de Cristi Mărginean. După 4 ani petrecuți în “alb-negru” a trecut la Europa Alba Iulia, unde a evoluat în perioada 2012-2016, sub comanda regretatului antrenor Neluțu Popa, golgheterul all-time al “alb-negrilor”. A impresionat de la vârste fragede, iar la prima ediție a Cupei “Iani Mitracu” a cucerit trofeul de golgheter și a câștigat trofeul cu Europa Alba Iulia, în 2015. Înainte și-a adjudecat și alte distincții individuale: cel mai tehnic jucător la Trofeul “Gheorghe Ene” (2011/2012), cel mai tehnic jucător la juniorii E (2013/ 2014), cel mai bun jucător în Campionatul Speranțelor (2013) și golgheter al juniorilor D (ediția 2015/ 2016). Doi ani la rând a fost campion județean cu Europa Alba Iulia, la juniori E și juniori D și s-a bătut, la Tărlungeni, în 2015, la turneul zonal, cu echipa Academiei “Gheorghe Hagi”. În acel an a fost remarcat de specialiștii clubului din Ovidiu, find testat o anumită perioadă.

