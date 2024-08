Albaiulianca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia, în calificări la US Open | La noapte, meci cu croata Ana Konjuh

Albaiulianca Miriam Bulgaru, tenismena legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, concurează în această săptămână la US Open. Sportiva din Cetatea Marii Uniri a mai participat în 2024 la alte două asemenea turnee de calibru, în calificări, la Openul Franței (unde a depășit un tur, iar ulterior a fost învinsă în două seturi de Katie Volynets, SUA), respectiv la Wimbledon (eșec cu Lulu Sun, Noua Zeelandă). Miriam Bulgaru (locul 191 WTA) va juca, pentru prima dată în carieră, împotriva croatei Ana Konjuh (26 de ani, meciul fiind prevăzut în noaptea de luni spre marți, după ora 0.00). Dacă se va impune în această partidă, românca va da în turul doi al calificărilor peste câștigătoarea din duelul Lina Gjorcheska (Macedonia, 30 ani, 193 WTA) – Julia Riera (Argentina, 22 ani, 122 WTA).

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, este programat în perioada 26 august – 8 septembrie, iar în această săptămână au loc calificările. Patru jucătoare din România vor încerca să obțină un loc pe tabloul principal, fiind vorba despre Anca Todoni, Miriam Bulgaru, Irina Bara și Gabriela Ruse. Ieri au debutat calificările pe tabloul principal al competiției de la Flushing Meadows, iar printre cele care vor încerca să ajungă printre participanții de la US Open se află și 4 românce. Prima care intră pe teren este Anca Todoni (locul 117 WTA), în primul tur al calificărilor, cu Nao Hibino (locul 154 WTA). Cea de-a treia jucătoare din țara noastră care va lua startul în calificările US Open este Irina Bara (locul 215 WTA), care se va întâlni în primul tur cu Xiaodi You (locul 222 WTA). Dacă va trece în turul 2, Irina Bara va juca în Statele Unite împotriva celei care se va impune în duelul Arina Rodionova – Elsa Jacquemot. Cea de-a patra româncă din calificările US Open 2024 este Gabriela Ruse (locul 124 WTA), care va da piept în primul tur cu Antonia Ruzic (locul 185 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum niciodată. În turul 2, sportiva noastră, care e favorita nr. 20 în calificări, ar urma să dea peste câștigătoarea din meciul Zarina Diyas – Ye-Xin Ma. Pe tabloul principal de la US Open se află deja, din România, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care au fost prezente pe lista de înscrieri pentru turneul de la Flushing Meadows, publicată la mijlocul lunii trecute. Pe această listă era trecută și Sorana Cîrstea, care nu va mai juca, însă, niciun meci în 2024, după ce s-a operat la călcâi din cauza problemelor cu care s-a confruntat pe parcursul acestui an

