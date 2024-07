Alba Iulia candidează pentru titlul ”Capitala Tineretului din România” în 2026. Cu ce oraș concurează

Alba Iulia și Brașov sunt orașele care candidează pentru titlul ”Capitala Tineretului din România” în 2026, program susținut de către Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

Anual, un oraș din țară primește titlul Capitala Tineretului din România în urma unui concurs de concepte și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

În urma apelului, care s-a desfășurat în perioada 22 martie – 30 iunie 2024, primăriile din Alba Iulia și Brașov au depus candidaturile pentru a deveni Capitala Tineretului din România în anul 2026. După această etapă, cele două candidaturi vor fi evaluate de către membrii juriului, urmând ca în data de 19 octombrie 2024 să fie anunțat orașul câștigător al titlului ”Capitala Tineretului din România” pentru anul 2026.

„Asumarea unei astfel de candidaturi din partea oricărui oraș denotă curaj și îndrăzneală, dar și un semn de intenție clară cu privire la o viitoare investiție mai amplă în tineri. Indiferent, dacă vorbim de starea curentă de bine, perspectivele de viitor sau autodeterminarea și participarea tinerilor, orașele trebuie să ofere spații, servicii și finanțare pentru ca tinerii să persevereze și să-și formeze orașul conform aspirațiilor lor, alternativa fiind plecarea din oraș sau chiar din România. Alba Iulia și Brașov au înțeles că un astfel de titlu le poate oferi o cale rapidă spre un viitor mai optimist bazat pe generația tânără de astăzi. Ambele municipalități au deja multe de câștigat din etapa următoare a competiției, iar oricare dintre cele două va ieși câștigătoare, din perspectiva noastră, mișcările de și pentru tineret din ambele orașe sunt deja câștigătoare pentru implicarea în acest proces.” a declarat András Farkas, coordonatorul procesului de selecție a Capitalei Tineretului din România.

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național, organizate de instituții publice și rețele de tineret din România.

De asemenea, orașul câștigător are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România și ediția din 2026 a Galei Tineretului din România.

Juriul este format din 27 de personalități ce provin din sectorul public, privat și neguvernamental, persoane cu experiență în domeniul tineretului, atât la nivel local și regional, cât și la nivel național și european: Alexia Ardereanu, Coordonator Comunicare – Târgu Jiu, Capitala Tineretului din România 2024 | Iulia Botar, Director CSR & Comunicare – GRF+ | Julien Chiappone-Lucchesi, Director – Institutul Francez din România și Președintele – EUNIC România | Ovidiu Cîmpean, Secretar de Stat – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | Andrei Coșuleanu, Fondator și Președinte – Act for Tomorrow | Sergiu Covaci, Președinte – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România | Brian Cristian, Deputat în Comisia pentru Tineret și Sport | Bogdan Crișan, Președinte – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș FITT Timișoara | Mihai Dragoș, Vicepreședinte – Consiliul Economic și Social | Tana Foarfă, Director – Europuls – Centrul de Expertiză Europeană | Ovidiu Gherasim, Manager Activități, Vaslui – Capitala Tineretului din România 2025 | Mihaela Gîrleanu, Director Executiv – Organizația Națională Cercetașii României | Bianca Ivan, Președinte – Consiliul Național al Elevilor | Robert Kristof, Fondator – Neverbots | Simona Musteață, Coordonator – Europe Goes Local Romania | Victor Negrescu, Vicepreședinte – Comisia pentru Educația, Cultură, Tineret, Sport și Media din Parlamentul European | Raluca Negulescu-Balaci, Director Executiv – UiPath Foundation | Corina Pintea, Director Executiv – Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat | Andrei Popescu, Facilitator și Consultant în Domeniul Tineretului | Daniel Popescu, Creator și Conector în Artă, Tehnologie și Educație | Andreea Scrioșteanu, Membru al Board-ului – Forumul European de Tineret | Ionuț Sibian, Director Executiv – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile | Dóra Szilágyi, Vicepreședinte – Youth of the European People’s Party și Președinte – MIÉRT | Adina Marina Șerban, Membru – Pool of European Youth Researchers, Consiliul Europei și Director de Programe – Fundația pentru Copii Ronald McDonald | Mihaela Tătaru, Co-manager, Ploiești – Capitala Tineretului din România 2024 | Ștefan Teișanu – Director Executiv, Centrul Cultural Clujean | Diana Vaida, Lucrător de Tineret și Președinte – Asociația DEIS.

Toate informațiile despre Capitala Tineretului din România se găsesc pe: https://capitalatineretului.ro/.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI