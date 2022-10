Ajutorul de încălzire 2022: Care sunt condițiile pentru românii care vor să beneficieze de ajutorul de la stat și care este valoarea

VIDEO| ALERTĂ la Roșia Montană: Cât timp se estimează că va dura deversarea controlată și care este riscul pentru localnici

În comuna Roșia Montană continuă operațiunile pentru deversarea controlată a Lacului Tăul Mare. Până la momentul actual au fost montate și puse în funcțiune două motopompe pentru scăderea nivelului lacului.

Firul evenimentelor a începu ieri, în jurul orelor 16.00, când un trecător a anunțat primăria din zonă cu privire la apariția acestei fisuri în cadrul barajului.

Începând cu ora 16.00 până în jurul orei 20.00, primarul împreună cu reprezentanți ai Primăriei din cadrul Serviciului Local pentru Situații de Urgență s-au deplasat și au încercat să remedieze singuri problema, neavând nici cunoștințe de specialitate, nici mijloace tehnice necesare.

Au apelat 112 la ora 20.09, prin care am fost solicitați să intervenim. De aici au fost dispuse mai multe măsuri.

În primul rând s-a activat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căruia a participat în sistem de videoconferință și domnul secretar de stat, șeful departamentului pentru Situații de Urgență, domnul doctor Raed Arafat și domnul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență domnul general-locotenent Iamandi Dan-Paul.

Ca urmare a ședinței Comitetului Județean și implicit a Comitetului Local pentru Situații de Urgență de aici, din Comuna Roșia Montană, odată cu informarea ulterioară, inclusiv a domnului ministru și a domnului prim-ministru, în calitate de președinte a Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost dispusă măsura evacuării preventive a populației aflate în avalul barajului din Lacul Tău, un lac de acumulare piscicol, cu ape curate.

Măsura a fost luată preventiv, deoarece pe parcursul nopții nu s-a putut face o evaluare corectă și concisă, având în vedere motive obiective, din cauza nopții, astfel că s-a așteptat dimineața pentru a veni specialiștii.

La fața locului s-a prezentat un specialist în domeniul construcțiilor hidrotehnice care a lucrat inclusiv la elaborarea documentației care a stat la baza obținerii autorizației de funcționare a acestui baraj, împreună cu alți specialiști ai SGA.

Ca urmare a analizei efectuate în această dimineață s-a stabilit ca într-o primă etapă de rezolvare a acestei situații de risc să încercăm scăderea acumulării de apă din lac cu aproximativ 5 metri, nivel la care riscul ar fi acceptabil și populația s-ar putea întoarce în casele lor, după care urmând cu alte măsuri complementare, în funcție de situația apărută.

Concomitent cu acțiunea de evacuare, care a constat în anunțarea oamenilor, atât prin mesaje RO-Alert, patru astfel de mesaje RO-Alert au fost trimise populației, din oră în oră, concomitent cu 15 echipaje mixte formate din pompieri, polițiști, jandarmi, reprezentanți ai autorităților locale care s-au plimbat de câte două ori pe la fiecare casă încercând să explice oamenilor importanța acestei evacuări preventive și rolul ei.

Evacuarea a fost țintă asupra 268 de persoane, care se aflau în zona de risc cea mai mare, în eventualitatea în care o avarie mai mare ar fi apărut la baraj. Din acești 268 de persoane, un număr de 70 de persoane au înțeles și s-au autoevacuat la rude, în localitățile vecine, un număr de 14 persoane au solicitat evacuarea cu mijloace și în spații puse la dispoziție puse de autoritățile locale, în speță la Internatul Școlar din orașul Abrud și orașul Cîmpeni, iar restul de persoane au refuzat evacuarea, însemnând acest fapt în cadrul unor procese verbale.

Noi, în decursul dimineții, am început acțiunea de golire a lacului de acumulare piscicolă, am început cu o motopompă, să încercăm să vedem dacă valea din spatele nostru rezistă la debitul de apă pe care noi vrem să îl scoatem, adică 10.000 de litri pe minut, pe fiecare motopompă, ulterior am pornit și a doua motopompă iar în aceste momente se pornește și cea de a treia.

Dacă valea ne va permite și va susține debitul vom crește progresiv până la șase motopompe sau chiar mai mult, la nevoie putem solicita sprijin din județele limitrofe.

Dacă lucrurile merg așa cum au început, adică fără probleme majore și locuri de amplasare a autospecialelor ne va permite să avem adâncimea necesară pentru a extrage ape cu ele, estimăm că în jurul a trei zile, poate mai devreme, am reuși să rezolvăm problema.

În continuare, până nu scădem sub acei cinci metri recomandați de personalul de specialitate, populația care nu a înțeles evacuare sau autoevacuarea aceasta preventivă este supusă unui risc. Cât este el de mare sau de mic este mult hazard la mijloc”, a declarat maiorul Botezan Radu, comandat Detașament de Pompieri Alba Iulia și purtător de cuvânt.