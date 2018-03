Aiudeanul Levente Polgar explică de ce a fost nevoit să abandoneze Artic Ultra și descrie ce a simțit în acel moment:”Aveam tot felul de gânduri necurate în cap. Am plâns ca un copil”

Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar a explicat, miercuri, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook motivul pentru care a fost nevoit să abandoneze Arctic Ultra 6633, cea mai dură competiție din lume și descrie ce a simțit în acel moment. Levente povestește că avea ”tot felul de gânduri necurate” și își cere public scuze de la toți cei care l-au susținut, dacă i-a dezamăgit.

”Ultra arctic 6633, pentru mine s-a încheiat pe la km 110 relativ, am intrat într-o furtună, vânt oribil undeva la 100km/h viscolea zăpada, mi-a răsturnat sania cu mine cu tot, am încercat să mă adăpostesc de furtună după sanie preț de un ceas, mi-am revenit în forță cât de cât, am încercat să repun sania pe roți, nu prea am reușit, atunci am decis să apăs butonul de ajutor de pe dispozitivul de urmărire. Când au venit în ajutorarea mea erau două persoane: medicul și fotograful. Într-adevăr m-au găsit fără mănușă și șapcă în cap (aveam 2 glugi în cap), au decis că viata îmi este pusă în pericol, m-au suit în mașină și m-au transportat către punct control 2 ( au uitat să oprească GPS urmăritor). Acolo am început pur și simplu sa plâng ca un copil, i-am rugat să mă lase să continui cursa onorific (nu e posibil, dar nici corect), aveam tot felul de gânduri necurate în cap…. Îmi pare atât de rău că v-am dezamăgit!”, a scris Levente.

”Vă rog să mă iertați pentru că v-am dezamăgit, aveți tot dreptul de a fi supărați pe mine”, a transmis Levente într-o altă postare.

Levente Polgar a fost obligat de medici să abandoneze cursa chiar în prima zi, după ce a parcurs 108 km din cei 618 km.

Singurul sportiv cu dizabilităţi acceptat la cel mai renumit ultramaraton din lume, Levente Polgar, de 37 de ani, şi-a pierdut mâna dreaptă într-un accident de tren la vârsta de 6 ani şi lucrează în construcţii. El mai are la activ două participări, în 2016 şi 2017, la Ultramaratonul Montblanc, în lungime de 170 de kilometri, precum şi la alte competiţii din România. În 2016 a alergat peste 1.100 de kilometri în 14 zile, traversând România de la Jimbolia la Vama Veche. El este şi voluntar Invictus.