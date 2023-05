Aiudeanul Bogdan Andone a ratat dramatic podiumul și calificarea în Conference League | Majoritatea stranierilor “de Alba”, în vacanță

Bogdan Andone, antrenorul originar din Aiud, a ratat dramatic calificarea în Conference League cu Apollon Limassol.

În ultima rundă a play-off-ului din First Division, “alb-albaștrii” au pierdut pe “Stelios Kyriakides” din Pafos, scor 1-2 (1-0), o partidă dramatică în care vizitatorii au dschis scorul (35), au rămas în inferioritate (57) și au primit golurile în final (84 și 90+5). Pentru a prinde Conference League, respectiv locul al 3-lea, Apollon trebuia să învingă, iar contracandidata AEK Larnaka să piardă (s-a impus 2-0 la Omonia Nicosia, rezultat stabilit în minutul 66).

Așa, Apollon (fosta campioană, în această ediție titlul l-a adjudecat Aris Limassol, pentru prima dată în istoria de 93 de ani!) a încheiat pe locul 5 (62 de puncte în 36 de etape), întrecută de Pafos (un punct mai mult). Tehnicianul din Alba a preluat Apollon într-un moment critic, a reușit calificarea în play-off și recent a semnat prelungirea contractului până în 2025. Sub comanda sa Apollon a câștigat 10 din cele 13 partide susținute (6 succese, în play-off).

Wuhan Three Towns, campioana din China, are o evoluție oscilantă în acest sezon. După 4 remize consecutive, a urmat un succes net în deplasare, pe terenul “lanternei roșii” Nantong Zhiyun, 5-0 (2-0), partidă în care Nicolae Stanciu a fost integralist și a oferit o pasă decisivă, dar și o înfrângere la Cangzhou, 1-2 (1-0), în a doua deplasare consecutivă, partidă în care albaiulianul a evouta toate minutele (al 3-lea joc la rând). Deținătoarea titlului este pe poziția a 6-a (14 puncte), departe de liderul Shanghai Port, care are 9 puncte în față. Următoarea întâlnire, contând pentru etapa a 11-a, este tot pe teren străin, la Tianjin Jinmen Tiger (locul 4, 18 puncte), duminică, 4 iunie. Stanciu, convocat la prima reprezentativă, la fel ca Rațiu (Huesca) a strâns 10 prestații, toate ca titular, și este al doilea pasator din Super League: 7 “assist”-uri (una în Supercupa Chinei).

În LaLiga 2, SD Huesca pierdut pe “El Alcoraz”, reprezentația de final, 0-1 (0-0) cu Eibar și a terminat sezonul pe locul 15, unul dezamăgitor, cu 52 de puncte în 42 de partide. La “Los azulgranas” a fost doar rezervă Andrei Rațiu (două goluri și 5 pase decisive), în premieră în acest campionat (runda anterioară a lipsit). Jucătorul originar din comuna Unirea a acumulat 38 de prezențe, toate ca titular, fiind substituit în 3 rânduri (a lipsit doar 69 de minute din totalul de 3420 de minute).

În Primera RFEF, Grupa 2, Gimnàstic de Tarragona a încheiat spectaculos campionatul, 3-0 (3-0) pe “Nou Estadi”, în fața fanilor și cu 4 jocuri imbatabile (10 puncte) s-a poziționat pe locul 8, cu 53 de puncte în 38 de întâlniri. Pentru formația din Catalonia a fost integralist a doua confruntare succesivă Alexandru Țîrlea, fiul fostul “principal” al Energiei Săsciori, Mircea Țîrlea, apărătorul lateral dreapta bifând a 29-a prezență stagională).